No hubo acuerdo en República Dominicana

ND / 15 dic 2017.- Cancilleres de los países mediadores anunciaron la noche de este viernes que no hubo acuerdo pero sí avances “notables” en la mesa de negociación entre Gobierno y oposición, y anunciaron un nuevo encuentro para el 11 y 12 de enero 2018.“Se ha avanzado notablemente, son seis grandes temas y cada tema tiene un número de sub temas. Nos quedan algunos que hay que seguir discutiendo técnicamente”, dijo el presidente de República Dominicana, país anfitrión, Danilo Medina.

Indicó que por los momentos no podrán anunciar avances, no obstante, adelantó que el próximo 11 de enero se llevará a cabo una “reunión de trabajo” donde participarán solo las dos comisiones; “no necesariamente estarán todos los cancilleres”, aclaró, y para el 12 de enero sí se estaría instalando –nuevamente- la mesa de negociación.

Medina resaltó que el diálogo se está dando en un “ambiente de seriedad total”.

Añadió que para proteger este proceso se ha decidido nombrar a dos voceros. Por el lado oficialista, Jorge Rodríguez y por la delegación opositora, Julio Borges.

“De tal manera que cualquier declaración que dé un miembro del Gobierno u oposición no tiene carácter oficial, solo ellos dos podrán, a partir de ahora, hablar acerca de los temas que se dan en esta mesa”, aclaró.

El presidente dominicano reiteró que son “grandes” los avances, no obstante falta discutir “técnicamente” algunos temas.



Cancilleres



Luis Videgaray, canciller de México, resaltó que en este proceso ha reinado la seriedad.

“Ambas partes se han comportado con seriedad, a la altura del reto que enfrenta Venezuela. Es un proceso que tiene método y orden. Los avances son parciales, relevantes sí, pero no se ha llegado al final del camino”, dijo.

Opinión que suscribió el canciller de Chile, Heraldo Muñoz. “Tanto el gobierno venezolano como la oposición han negociado seriamente sobre la base del documento borrador que se entregó la vez pasada”.

Muñoz reiteró que son 6 puntos “complejos”, pero que todos han sido tratados.

“Todavía queda trabajo técnico o de carpintería y en los detalles está, muchas veces, la clave de que los acuerdos puedan ser firmes, duradero, sustentable, por eso es necesario más tiempo”, acotó.

Por su parte, el canciller de Nicaragua, calificó de “positiva” la reunión, muy constructiva y con excelente disposición entre las partes.

“Nos reuniremos el 12 de enero, tanto el gobierno como la oposición están poniendo sus mejores esfuerzos para lograr consensuar los acuerdos que se están buscando”, sostuvo.

Etiquetas: acuerdos | cancilleres | diálogo | República Dominicana