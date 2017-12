El año que viene

2018 será un año decisivo, nos jugamos nuestra libertad, no es hora de medias tintas, granujillas, ni titubeos. La dictadura busca ganar tiempo para instalarse definitivamente, utiliza hipócritas mensajes de paz, amor y diálogo… pura publicidad; un juego estéril instruido por la Habana, que se sirve del apoyo de mediadores de oscuras intenciones.

El régimen busca extender lapsos de tiempo, los necesita para eliminar obstáculos y aprobar decisiones anticonstitucionales, que le permitan garantizar su permanencia en el poder. Sin que la ilegalidad demostrada, produzca el asomo de un rubor, en los rostros de presidentes y expresidentes, promotores del ágape dominicano.

Días atrás la Cancillería ordenaba a sus agentes, lanzar una campaña de videos falsos, simulando alegría y espíritu de Navidad, ordenaba utilizar símbolos, para crear falsos positivos.

La realidad es que, mientras simulan discutir acuerdos de gobernabilidad en República Dominicana, violan la Constitución en Venezuela. De un plumazo eliminan la Alcaldía Metropolitana de Caracas, la del Alto Apure e inhabilitan importantes partidos de oposición; desconociendo el voto de los ciudadanos y las normas constitucionales.

Eso no incomoda a Delcy y sus maleantes, tiene la responsabilidad del trabajo sucio, para desmantelar la República; iniciado por el TSJ y el CNE bajo instrucciones del castro-chavismo.

Es hora de que los negociadores en Santo Domingo, incluyan en la agenda, la vuelta atrás de cada exabrupto del régimen. Así por lo menos, el mundo conocerá las verdaderas intenciones del dictador Maduro y por qué fracasa el simulacro dominicano.

Su verdadero objetivo es destruir la institucionalidad venezolana y eso deben enfrentar los negociadores. Los facilitadores del diálogo, si su intención es honesta, deben comenzar por exigir la disolución de la constituyente ilegitima, utilizada para eliminar el estado de derecho.

Nada de lo que se acuerde fuera de esta exigencia primordial, tendría garantía de cumplimiento. No podemos considerar válido negociar derechos constitucionales, ni que, para salvar los partidos, se acepten otras violaciones al ordenamiento jurídico.

En el 2018 tampoco se podrá dialogar, porque tememos no poder defender de otra manera, nuestros derechos. He visto por allí mucho negociador en potencia que dice, que él no tomará un fusil, pues bien, el que no tiene coraje para tomar un arma, no sirve como negociador, se rindió antes de comenzar.

No se puede negociar con miedo o como un cobarde. El gobierno tiene que tener frente a si, un opositor incorruptible, dispuesto a defender la verdad, los principios y la Constitución.

El régimen debe tener claro que se va a un diálogo, en aras de solucionar un conflicto de manera pacífica, pero no debe dudar que esta situación, el país la considera inadmisible y que se le dará fin, por las buenas o por las malas.

Todas las dictaduras que han caído tenían ejércitos y armas que les eran fieles, hasta que dejaron de serlo.

Este nuevo año termina el plazo de diálogos estériles; o el régimen cede o debemos comenzar a negociar directamente, una ayuda internacional que nos permita ser libres de nuevo. Porque el régimen de gánsters que se instaló en Miraflores, no pretende abandonar su “negocio”.

Neutralizada la fuerza de la unidad, ahora a los chavistas les interesa detener las sanciones internacionales. Lo exige Jorge Rodríguez y lo confirma Isea. El infame embajador de Venezuela en España, solicitó “reflexionar” sobre las sanciones que se aplicaran en Europa, a personeros del gobierno acusados de corrupción y violación de derechos humano, según Isea las sanciones serian contradictorias con el “clima de paz” y los esfuerzos a favor del diálogo que se estaban dando.

Este improvisado agente diplomático, simple portavoz de un desacreditado régimen dictatorial, tiene el coraje de definir la situación de Venezuela como “clima de paz”, supone que el mundo no ve la miseria a que han sometido al pueblo venezolano y que el cuerpo diplomático acreditado en Caracas, no informa sus países respectivos, los desmanes de la ilegal asamblea constituyente.

Pensará que no están enterados del “desmadre” de Pdvsa y su corte de funcionarios presos o en fuga, por haber cometidos el mayor desfalco a la Nación, con el visto bueno del Comandante.

Pues bien, a eso también debe dedicarse la oposición, solo con sanciones los podremos cercar, obligarlos a aceptar condiciones y reglas del juego democrático. Los gobiernos del mundo deben estar claros que es el mejor camino, que son claves para el regreso de la democracia en Venezuela.

La mejor prueba, son los apuros de Rodríguez, Diosdado e Isea, los demócratas no deben dudar en sancionar, congelar bienes y prohibir la entrada en la Unión Europea a los corruptos, traficantes de droga, lavadores de dinero y violadores de los derechos humanos del pueblo venezolano.

El pueblo necesita verdaderos representantes en el ámbito internacional, voces como la de Ledezma, Arria o Alcalay, lo representan mejor y por supuesto, ungidos dignamente con el sentir venezolano.

Dentro del país la ciudadanía debe estar presta a actuar llegado el momento. Cada vez que no encuentres medicinas, ni algo que comer, se vaya la luz, el agua o te encuentres en una cola esperando transporte, recuerda que esto no pasaba antes, que ellos se robaron todo, que al chavismo le debemos esta situación.

El año que viene seremos libres, dejaremos de ser mendigos de una bolsa CLAP, dejaremos de ser víctimas de los que mercantilizan la miseria. La realidad no miente, la recesión, la hiperinflación, la ilegal deuda contraída por el régimen, la destrucción del aparato productivo, la impunidad del hampa… nada de esto podrá detenerse, si Maduro continúa gobernando.

La única guerra que se libra en Venezuela es la guerra del gobierno contra el pueblo, la peste roja quiere amordazarnos y reducirnos a la dependencia, se enfrenta contra un ciudadano que quiere vivir y trabajar en libertad, que tiene aspiraciones; que quiere crecer y vivir en buenas condiciones. Que se resiste a ver como los hampones rojos se roban el dinero y se lo llevan para el exterior.

El pueblo ve la opulencia como viven, disfrutan y se burlan; los ve bailar, mentir, defender delincuentes, corruptos y traficantes. Observa silencioso como han destruido todo lo que tocan, sus excusas fatuas… su ineficiencia es culpa de una iguana o de un complot, el pueblo tiene ira en la mirada, por el momento la pagan los pequeños delincuentes.

El año que comienza será el año de pedir cuentas, a los que destruyeron PDVSA, a los jueces violadores de leyes, a las rectoras que se burlan de la voluntad de los votantes. A los chavistas que han utilizado nuestros recursos para financiar otros países, extremistas islámicos y guerrilleros colombianos.

En el 2018 revisemos las cuentas de Cilia, María Gabriela, Ramírez, Aristóbulo, José Vicente o Diosdado, será el año de denunciar testaferros, a los cubanos infiltrados, a los militares traidores… será el tiempo de verlos correr.

Será un Año Nuevo, con vida nueva…

Ex Cónsul de Venezuela en París

Presidente de Venezuela-Futura, Francia

https://www.facebook.com/groups/181289191975263/

[email protected]

vaya al foro

Etiquetas: Nelson Castellano-Hernández