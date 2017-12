Año nuevo, vida nueva

Este año, que recién comienza, se encuentra con una Venezuela que sortea los momentos más difíciles que ha enfrentado como país. Al cierre del 2017, culmina en una agonía que se empezó a cultivar hace veinte años, cuando en medio de discursos de odio se creo un clima de esperanzas que nunca se llegaron a cumplir, todo lo contrario. Producto de todo eso se desarrollo una conducta social y económica que a este punto ha llevado todo al colapso.

La escasez de todo lo bueno no surgió de un día para otro, ha sido un proceso que termino por carcomer las bases de todo lo que empuja a un país hacia adelante. Ahora, como consecuencia de una amplia gama de todo tipo de corrupción, el venezolano se ve contra la pared en medio de una inflación que no tiene techo y que conduce a mas miseria, a pesar de todos los paños calientes que el gobierno saca para aliviar las penas. Ahora, todos enfrentamos el mal funcionamiento de todos los servicios públicos, una inseguridad que agobia a una población que sufre las consecuencias de malas decisiones, azotada por nuevas enfermedades por la ausencia de medicamentos y alimentos.

Para este gobierno no ha sido fácil mantenerse en el poder., por eso ha sido experto en crear todo tipo de escudos fraudulentos que le permitan seguir al mando. Para ellos, los que gobiernan, que se han turnado los diferentes cargos de poder durante años tras años, no existe mas que seguir delinquiendo, porque están obligados a seguir adelante, de usar la tracalería como un modo de supervivencia, de armar todo un aparataje que cada vez se dispara con mas fuerza, cuando la miseria se palpa en la realidad, en el día a día.

Este año, como ha sido siempre, la oposición tiene que afilar la defensa de todos. Mantenerse en pie de lucha, aunque eso sea tan difícil, sobre todo cuando en algunos sectores acusan a los lideres de no hacer bien las cosas. Cuestionar a los demás es lo mas fácil que se puede hacer porque es una forma de ocultar la verdadera debilidad de quien lo hace. Todo esto lo que hace es crear un caldo de cultivo para que los gobierneros se afinquen mas en sus cargos.

Demás está decir que en medio de todo este desbarajuste, donde el ciudadano se siente sin rumbo, desorientado y triste, dedicado a resolver, de cualquier manera, los problemas que hacen la vida tan difícil, la huida del país se ha convertido en una solución que a veces deja graves secuelas tanto para los que se van como para los que se quedan, pero a pesar de todo esto, hay quienes se mantienen en pie de lucha buscando soluciones, dando pasos al frente sin retroceder porque un país no se puede apagar como se hace con una vela. hay, que, a pesar de todo, mantener el fuego prendido con el surgimiento de nuevas ideas, de nuevas fuentes de trabajo, de esperanza y de lucha.

No es un secreto ni por aquí ni por allá que Venezuela está en manos de los pordioseros del poder, a quienes no les importa otra cosa que no sea mantener su estatus. Ese es el norte que los guía y mientras tanto el país se negocia como si fuera un objeto, se entrega a potencias mundiales a cambio de alargar la agonía, el temor es muy grande porque se pueden destapar muchas ollas. Así que tienen que defenderse con uñas y pezuñas, por eso cada día es mas indispensable mantener los ojos alertas. Este es un año de grandes luchas, aquí se juega la mayor de las esperanzas.

Lo que nos puede ayudar para enfrentar tanta cosa mala, es la unión y la constancia. Mirar y entender que este año que recién empieza puede ser la clave para recuperar lo que se ha perdido o permitir que los abusos sigan campantes. Son momentos duros, momentos que no podemos darnos el lujo de desperdiciar. Es ahora y es ahora.

vaya al foro

Etiquetas: Nancy Colina