Metro de Caracas trabajará horario especial este 25Dic y 01Ene

ND / 23 dic 2017.- El Sistema Metro Caracas informó este sábado por su cuenta en Twitter que tendrá un horario especial ciertos días por las fiestas navideñas.“Los días 24 y 31 de diciembre laboraremos en el horario acostumbrado de 5:30 am a 11:00 pm, los días 25 de diciembre y 1 de enero comenzaremos a prestar servicio comercial a partir de las 08:00 am hasta las 11:00 pm. Toma previsiones”.

Más temprano informaron por la misma red social que en todas las estaciones del Sistema Metro Caracas están siendo custodiadas por 1.900 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)​ y de las Guardias Patrimoniales.

Etiquetas: Navidad | Sistema Metro de Caracas | transporte