Mejía: Resultados de las municipales no reflejaron deseo de los venezolanos

ND / 11 dic 2017.- El diputado a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía, reiteró este lunes que los resultados obtenidos en las elecciones municipales del domingo 10 de diciembre, no están apegados al “deseo de cambio” de los venezolanos.“Hubo muchos que no quisieron participar en estas elecciones y no lo hicieron porque creían que al no votar mostraban su rechazo al sistema”, dijo en entrevista para Unión Radio.

Enfatizó en que “la lucha es por la democracia, la comida y los medicamentos”.

“Tenemos que seguir conectándonos, encontrando y acompañando al país en medio de su sufrimiento, además tenemos que denunciar el abuso y la corrupción como ya lo hemos venido haciendo desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN)”, agregó el dirigente.

El diputado hizo mención a los “obstáculos” a la hora de ejercer el derecho al voto, los cuales, a su parecer, se evidenciaron una vez más en varios estados donde se dieron cambios de centros e irregularidades a la hora de abrir y cerrar los centros electorales.

Advirtió que el oficialismo, aun y cuando ganó gran parte de las alcaldías, solo quiere seguir “controlando, manipulando y jugando con el hambre de las personas”.

Etiquetas: cambio | deseo | elecciones municipales | Juan Andrés Mejía