Mejía: En la AN hemos presentado pruebas de delitos cometidos por funcionarios del gobierno

ND / 15 dic 2017.- El diputado por Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía, consideró este viernes que la sentencia sobre los “sobrinos Flores” no debería sorprender a nadie, ya que desde que la Asamblea Nacional tiene mayoría opositora se han denunciado casos de corrupción y delitos más graves que involucran a altos funcionarios y familiares del Gobierno Nacional.

“Desde que llegamos a la Asamblea Nacional hemos venido denunciado los vínculos que existen entre varios funcionarios del gobierno con corrupción y demás actividades ilícitas. El caso más emblemático que presentamos el año pasado en plenaria fue el de Rafael Ramírez, con pruebas en la mano y elementos concretos hablamos de millones y millones de dólares que fueron desviados de su destino original para terminar en cuentas privadas”, sostuvo.

Y así continuó: “Nada de esto fue tomado en cuenta, fue objeto de burla y de protección por los que están en Miraflores. Rafael Ramírez recibió una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que sabemos que actúa bajo las órdenes de Nicolás Maduro, luego fue enviado a la Organización de Naciones Unidas para tratarle de dar algún tipo de inmunidad y en este momento es perseguido junto a otros miembros de la directiva de Pdvsa por sus conflictos internos”.

Desde Palabras Más, Palabras Menos por RCR dijo también que “realmente no hay una lucha honesta contra la corrupción, no hay un cambio de políticas, simplemente hay una lucha de mafias y de problemas internos del Partido Socialista Unido de Venezuela”.

Sobre el tema del diálogo aseguró que sigue con baja expectativas, “espero equivocarme”, aseguró, “no tengo confianza en el Gobierno”. No obstante, insistió en que la negociación no puede ser la única opción de la oposición y que además hay que estar preparados para que no haya acuerdo alguno en República Dominicana.

Etiquetas: Juan Andrés Mejía | sobrinos Flores