MCM: Lo que pasó ayer no puede llamarse elecciones

ND / 11 dic 2017.- La coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró este lunes que la abstención de este domingo 10 de diciembre, en las elecciones municipales, fue un acto de rebeldía por parte de los venezolanos, aun cuando a la jornada prefirió no llamarla “elección”. “A los comicios de ayer no se les puede llamar elección, por haber sido convocado por una asamblea nacional constituyente írrita y un Consejo Nacional Electoral fraudulento”, dijo Machado.

“Lo que paso ayer no significa que los venezolanos somos indiferentes, todo lo contrario, lo que pasó ayer en Venezuela fue un acto muy consciente de cada ciudadano”, agregó.

Machado insistió en que “Venezuela está decidida a luchar”.

“No es verdad que está resignada, es que no va seguir creyendo en engaños. Para votar y elegir no podemos seguirle el juego a la narcodictadura. Tenemos que salir a luchar, como se enfrentan las narcodictaduras, con posiciones de firmeza partiendo de la base y confianza de la fuerza que sí tenemos. Tenemos más de 90% de los venezolanos que repudia este sistema”, señaló.

Sobre las reuniones entre Gobierno y oposición en República Dominicana, Machado advirtió que los venezolanos no se quedarán callados.

“Todos lo que pretenden ir allá supuestamente representando a esta enorme Venezuela que les quede claro que no nos vamos a callar y no vamos a tolerar bajo ningún concepto que pretendan crear una ilusión de acuerdo satisfactorio que deje viva una constituyente fraudulenta. Mientras siga viva la constituyente, sigue viva la dictadura”, concluyó.

Etiquetas: domingo | elecciones | María Corina Machado | municipales