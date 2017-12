MCM: Lo del domingo fue un grito ensordecedor de que la gente no va a aceptar más farsas

ND / foto: @SoyVenezuela / 13 nov 2017.- La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, dijo este miércoles que es necesario poner los pies sobre la tierra y entender qué funciona en la política y no seguir engañando a los venezolanos con estrategias que, a su juicio, son simulación como “falsas electorales” o “falso diálogo”.

“Con respecto al domingo, los venezolanos no perdimos la esperanza en el voto, no fue indiferencia ni resignación. Eso fue un grito ensordecedor en el silencio que mucha gente constató, la gente no va a aceptar más farsas”, manifestó Machado durante el foro Repensar la política realizado en la UCAB.

La exparlamentaria precisó que en política “cada error tiene costos, y tiene costos que se miden en vidas. Ustedes saben cuántos venezolanos están cruzando al día la frontera con Colombia y en qué contexto lo hacen y cuánto llevan en el bolsillo y qué dejan atrás. Cada día que pasa tiene daños irrecuperables para nuestro país”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que “hay que poner los pies sobre la tierra y entender lo que funciona y lo que no funciona como política para enfrentar esta dictadura”.

“Y no podemos seguir engañándonos con falsas estrategias que al final son simulación, porque no son efectivas, llámese falsas electorales o llámese falsas del diálogo. Y eso no significa que no creemos en el voto como institución, todo lo contrario, estamos arriesgando la vida precisamente para rescatar el voto, pero el voto que elija no que cree una ilusión de que estamos participando”, puntualizó.

