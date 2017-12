Han pasado 23 años y “en Globovisión nos vemos todos”

El primero de diciembre de 1994, sale al aire Unitel, por el canal UHF 33, por transmisión inalámbrica, asi se llamó inicialmente Globovisión, desde su nacimiento la pantalla ha sido una red de difusión de noticias y opinión de televisión las 24 horas en Venezuela y América latina. En esa época funcionaba en la azotea del edificio El universal, en la avenida Urdaneta, el empresario Luis Teófilo Núñez era dueño del edificio y accionista principal en la televisora, con Guillermo Zuloaga y Alberto Federico Ravell. En 1994, con la incorporación del nuevo socio el banquero Nelson Mezerhane, por propuesta suya el proyecto pasa a llamarse Globovisión, Alberto Federico Ravell, propone que debe convertirse en un canal exclusivo de noticias.

Hoy 23 años después, el Canal de la Alta Florida bajo la conducción de los empresarios Gustavo Perdomo, Presidente del Canal y Rafael Gorrin, Presidente de la Junta Directiva de Globovisión, quienes han hecho una buena yunta que les ha permitido avanzar en el intrincado torbellino que es la televisión venezolana, han recibido y soportado presiones de todos lados, pero como los buenos timoneles han capeado las tempestades, logrando que el canal siga encendido en todos los hogares venezolanos. En ese espectro televisivo todos tienen cabida, sin distingos de raza, credo, ni color político, en sus pantallas puedes ver a Chavistas y opositores de toda índole, a los más radicales del gobierno y a los más ortodoxos de la oposición. Globovisión tiene cobertura en todo el territorio nacional a través de señal abierta en algunas ciudades y con empresas de televisión por suscripción Directv, Intercable, Supercable, Net Uno, otras cableoperadores regionales e internacionalmente a través del Satélite 806. Por todo ello, ha institucionalizado su lema: “En Globovisión nos vemos todos”.

Nueva política editorial, renuncias y despidos

El día 16 de agosto de 2013, el doctor Gustavo Perdomo asume la presidencia de Globovisión y el doctor Raúl Gorrin asume la presidencia de la Junta Directiva de Globovisión. Los nuevos directivos deciden cambiar la política editorial e informativa del canal y la programación, anunciando una línea “editorial de centro”, ya que consideraron que la que llevaban los anteriores dueños y directivos no era la apropiada, “porque un medio de comunicación social debe dar información veraz, oportuna y debe ser ponderado”; y realmente la anterior Globovisión estaba sesgada, competía con VTV, en radicalismo e imparcialidad.

Recuerdo que una de las primeras en renunciar fue María Fernanda Flores, que era una de las pioneras y fundadoras del canal, a esa iniciativa de renuncia le siguieron varios periodistas y anclas con programas completos, otros lo hicieron por solidaridad con sus compañeros y, varios fueron despedidos. Lo que trajo como consecuencia cambios en la programación y en toda la estructura del medio televisivo. Recuerdo que la parrilla del canal (que es el cuerpo de la programación) fue reemplazada por reposiciones de viejos programas y con enlaces de otras televisoras CNN, NTN24, etc.

“Sé que la vida hará que nos crucemos de nuevo”

Esas fueron las palabras de El Ciudadano Leopoldo Castillo, cuando en un emotivo discurso de despedida, bajó la Santamaría en Globovisión, estaba anunciado todos estábamos esperando su programa de retirada, ese viernes hubo audiencia total, las respuestas no se hicieron esperar y el doctor Raúl Gorrin, presidente de la junta Directiva de Globovisión, le salió al paso: “….Hacemos nuestro el pensamiento y las palabras de El ciudadano, expresadas durante la transmisión de su programa el pasado viernes: ´sé que la vida hará que nos crucemos de nuevo´…Estamos completamente seguros que será muy pronto. Hacemos nuestros sus valores y anhelos por ´querer vivir en un país mejor´. Queremos hacer un sincero reconocimiento y manifestar nuestra admiración a la trayectoria de Leopoldo Castillo por su profesionalismo y dedicación, que ha sido escuela invalorable en nuestro canal y de la cual todos hemos aprendido, convencidos de que Globovisión nació para triunfar”.

Los dos personajes actuaron con elegancia con profesionalismo; uno, que salió o se fue, un experto que sabe que en el camino se cruzaran un día, porque así es el periodismo, cuando lleguen al rio tomaran sus decisiones. En mi opinión, se fue sin cerrar la puerta, porque como me dijo un día Manuel Felipe Sierra “Doctor no es lo mismo cerrar la puerta, que dar un portazo”, y tiene razón porque cuando se cierra la puerta te quedas del lado afuera, y cuando das un portazo, la puerta queda como en batientes, va y viene, en cualquier momento puedes entrar. El otro, tuvo la hidalguía de reconocer lo dicho por el saliente, le respetó su derecho a pensar distinto, hizo suyas las palabras del compañero ido, actuó con inteligencia con el cerebro y no con los hígados, con los que podía haber respondido un hombre que estaba viviendo el peor momento en su canal de televisión.

El alma y el espíritu de un canal de televisión

El nuevo equipo directivo hizo un trabajo titánico, como lo es salir a la caza de periodistas, de nuevas personalidades, profesionales en las distintas áreas para sustituir el talento que se había ido. Los talentos son los que nutren de producción al canal y los que hacen sus propios programas. No es fácil conseguir personal en un medio tan sui generis, buscar a los artistas, animadores, el personal administrativo, obrero y técnico, que es el alma y el espíritu de un canal de televisión, donde se encuentran: los Camarógrafos, microondas, control central, master central, audios, luminito, maquillaje, vestuario, escenografía, etc. Todos necesarios e indispensables. En corto tiempo lograron poner la televisora en el ranking, con nuevo personal y una nueva programación, que mantiene a Globovisión en un lugar privilegiado de sintonía nacional, con programas de opinión, deportes, variedad y entretenimiento que copan la sintonía y la audiencia en sus horarios.

José Molina ex presidente del Sindicato de Radio, Teatro, Cines y Televisión, en los años 1998 al 2002 (fui miembro del Tribunal Disciplinario), al referirse a Globovisión, dice: “Es un canal joven que ha marcado la pauta en el país, que superó de manera rápida el sismo, que se le creo con la salida de lo que pudiéramos llamar ´Las estrellas del canal´, es decir, las renuncias emblemáticas de Leopoldo Castillo, Kiko Bautista, Carla Angola, Pedro Luis Flores, Roland Carreño, Gladys Rodríguez, Nitu Pérez Osuna, Román lozinski, etc., lo que le ocasionó un vació de programación y de personal idóneo para su conducción, porque hay que tener presente que la televisión es un nicho especial y se requiere personal especializado, pero lograron superarse, salieron adelante y hoy no es solo un canal de noticias, tiene variedad, deportes, por ejemplo el programa de las Damas de Sábado en la noche y el programa ´Intimo´ de Roció Higuera, acaparan la audiencia en ese horario”.

