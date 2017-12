Luis “Camaleón” García, una leyenda del béisbol venezolano

El 17 de noviembre de 1949, a la edad de 20 años, Luis “Camaleón” García, debuta en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con los Navegantes del Magallanes, en aquel tiempo se bateaba sin casco y el uniforme era de lana gruesa.

El manager de Navegantes era el cubano Lázaro Salazar, la estrella del equipo era Humberto “Pipita” Leal, que se encontraba lesionado, el debutante era un jugador carupanero que se encontraba sentado en la banca, el manager lo llama para que vaya a sustituir a ese “monstruo” indiscutible del equipo que era “Pipita” Leal. Comenta “Camaleón” García, que él salió con el bate, un poco nervioso del dogaut, el manager cubano que siempre carga una los mulita de brandy (eso también se estilaba antes), le echa un poquito de brandy en una tasa para que se calentara y él le dice “échame otro póngalo doble que ese no alcanza”, el pitcher con el que tenía que enfrentarse en ese debut era Alejandro “El Patón” Carrasquel, en ese primer turno al bate le pegó un hit y terminó el juego con dos hits y una carrera impulsada, que le dio la victoria al Magallanes contra Cervecería Caracas, ganándole el juego a unos de los pitcher más grande en la historia de nuestro béisbol. El costeño entró al béisbol por la puerta grande.

Ese año de 1949, después de 32 años de fundado los Navegantes de Magallanes, gana por primera vez el campeonato del Béisbol Profesional, el fuerte toletero oriental “Camaleón” García, termina acreditándose el premio Novato del Año. Consagrándose como uno de los mejores peloteros venezolanos de todos los tiempos y uno de los iconos de los Navegantes y, un ídolo de los fanáticos del Magallanes. Destacándose tanto en la defensa de la tercera base, como toletero, hiteador y vuela cercas.

“Camaleón” García fue compadre del cantante mexicano Pedro Infante

El destacado beisbolista fue amigo y compadre de Pedro Infante, ya que le bautizó una hija al cantante, actor y charro mexicano, quien a la sazón era gerente del equipo de béisbol de Yucatán. Comenta “Camaleón” García, en una entrevista de televisión, que la esposa del astro mexicano había llamado a su compadre Pedro Infante para recordarle que debían picar una torta y una celebración que tenían pendiente.

El lunes 15 de abril de 1957, a las 7 y 45 de la mañana, Pedro infante le quita el mando al capitán para pilotear el avión que iría con destino a ciudad de México, a las 8 am, la torre de control de Yucatán – Mérida autoriza el despegue, era un avión de los usados en la Segunda Guerra Mundial, el imponente tetramotor despega, se levanta del suelo pero algo andaba mal porque no alzaba vuelo, no logró altitud y a los pocos más de 200 metros se desplomó cayendo panza arriba, estallando en llamas en una calle de Yucatán, muriendo con sus acompañantes el famoso cantante mexicano. Aun hoy, en México lo siguen llorando.

El Club de los 1.000 hits en la LVBP

Este elitesco Club del millar de hits, fue inaugurado por Luis “Camaleón” García, este carupanero fue el primero que abrió ese camino, cuando el 25 de octubre de 1966, jugaba su equipo contra los Cardenales de Lara, el pitcher fue el derecho Ken Sanders, un importado norteamericano de las grandes ligas, en el quinto inning le conectó un sencillo que se convirtió en el histórico hit número mil. Toda su carrera y su vida en el béisbol es un anecdotario que es referencia obligada de la historia de la pelota criolla. A ese prestigioso Club fueron ingresando en este orden: Teolindo Acosta, Víctor Davalillo, Cesar Tovar y Robert Pérez.

Un carupanero en el Salón de la Fama

El 11 de septiembre de 1929, en el pueblo de Carúpano estado Sucre, nació Luis García, conocido en el mundo del béisbol como “Camaleón” García. Casado con la señora Brígida Jiménez de García, sus hijos José Luis, Domingo, Analoy, Idalmi, su nieta Eleidi y su nieto Ely.

Este carupanero desde el momento que debuta en el béisbol profesional en 1949, con los Navegantes del Magallanes, tuvo claro su horizonte. En 1985, Luis “Camaleón” García, fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano. En el 2000, fue exaltado en el Pabellón de la Fama del Béisbol del Caribe. El 3 de julio de 2003, fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano. En el año 2007, fue ingresado en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano.

El racismo no lo dejó llegar a las Grandes Ligas

“Camaleón” García ha sido uno de los jugadores más emblemático de los Navegantes del Magallanes, es reputado como la mejor tercera base de su época en el béisbol profesional venezolano, fue el primer pelotero de nuestro béisbol profesional en lograr 1.000 hit, cuando se retiró en 1971, había conectado 1.065 imparables.

Nuestro patrocinado jugó en siete Series del Caribe, quedó campeón bate. Fue el único jugador en ese entonces que bateó dos jonrones en un juego. Jugó 12 años en México. En la década de los años 50, jugó béisbol en Los Estados Unidos, con el equipo Sugar Kings, pertenecía a la categoría Triple A, equipo sucursal de Los Rojos de Cincinnati. Luego confesó que nunca pudo adaptarse a la pelota americana, ya que a los negros y los latinos como él quemados por el sol de Carúpano, no los dejaban entrar a los restaurant, debían hacer las comidas en el autobús. No entendió ese racismo, ni se acostumbró a esa gastronomía, por eso jamás le interesó ingresar al Béisbol de las Grandes Ligas, distinto a México donde siempre estuvo en primera línea.

“Camaleón” García, Vitico Davalillo y José Tartabull

Hay momentos que hacen historia y otro de ellos para “Camaleón”, fue en la temporada 1964 – 1965, cuando en el último día de juego logra un promedio, average al bate de .394, conquistando su primera y única corona de bateo, en un juego duro y cerrado entre los dos grandes equipos rivales Caracas y Magallanes, logrando imponérsele a sus competidores por el premio de bateo, los caraquistas Vitico Davalillo y el cubano José Tartabull.

Es que Camaleón, marcó un hito en la vida del béisbol con el elenco magallanero, ya que jugó 20 campañas con los turcos, y dos temporadas más en 1969 – 70, con sus eternos rivales Leones del Caracas y la de 1970 – 71, con los Tiburones de La Guaira. Ese año colgó el guante y el bate, se fue a retiro del béisbol profesional pero el resto de su vida lo paso en el diamante béisbol compartiendo sus experiencias.

Fallece una estrella del béisbol venezolano

El jueves 9 de enero de 2014 a las 5 de la tarde, después de haber pasado el mes de diciembre en terapia intensiva luchando contra la muerte, falleció el ex pelotero Luis “Camaleón” García, había sufrido un accidente cerebro vascular del cual no pudo recuperarse, pese a todas las atenciones médicas que le prestaron al astro del béisbol venezolano.

Fue creada la Orden Luis “Camaleón” García en su única clase

La alcaldía de Cumana capital del estado Sucre, estado natal de Camaleón García, ha creado la Orden Luis “Camaleón” García en su única clase, para honrar su memoria y hacerle la entrega de reconocimiento a los deportistas ejemplares y a los más destacados.

El alcalde Julio Rodríguez le hizo entrega a los familiares del destacado beisbolista, tan distinguido reconocimiento como lo es la Orden 12 Mártires en su única Clase, en su nombre la recibió su esposa Brígida Jiménez de García, sus hijos José Luis, Domingo, Analoy, Idalmi y su nieta Eleidi. .

El pelotero Ely Izturriaga es nieto de “Camaleón” García

El lanzador zurdo venezolano Ely Izturriaga García es nieto de la leyenda del béisbol Luis “Camaleón” García, este pitcher que viene de la saga de nuestro héroe, se ha convertido en el primer importado contratado por la nobel Liga Argentina de Béisbol. Ely Izturriaga es un relevista que integró el sistema de Ligas Menores de los Filis de Filadelfia y ha jugado con los Bravos de Margarita en la LVBP. Ha jugado en Panamá y España y cuando está en el montículo lanza para la goma sobre 90 millas.

[email protected]

@marioevaldez

vaya al foro

Etiquetas: Mario Valdez