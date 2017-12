Maduro: Nos sabotearon el pernil desde Portugal

ND / foto: @Pdvsa / 27 dic 2017.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, se excusó este miércoles por no haber cumplido con la repartición de pernil que estaba programada para principios de diciembre a través del Clap; según dijo, se trató de un “saboteo” por parte de los países que importarían el producto.“Qué paso con el pernil. Nos sabotearon. Puedo decirlo de un país, Portugal. Todo estaba listo, porque nosotros compramos todo el pernil que había en Venezuela, todo lo compramos. Pero teníamos que importar y así di la orden, firmé los pagos. Nos persiguieron las cuentas bancarias, los dos barcos gigantes que venían y nos sabotearon por ahora, pero lo que no saben es que con saboteo o sin saboteo a este pueblo no le quita la felicidad. Ya arreglaremos cuentas”, dijo Maduro en cadena nacional.

El Jefe de Estado prometió “hablar con la verdad” a los venezolanos. “Cada cosa que decimos tenemos que cumplirla y si no podemos, también debemos decirlo”, sostuvo.

Etiquetas: Navidad | Nicolás Maduro | pernil | saboteo