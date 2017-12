Maduro a los venezolanos: No crean en quienes se presenten como salvadores de Venezuela

ND / 16 dic 2017.- El presidente Nicolás Maduro aseguró este sábado en la noche que, con motivo de la elección presidencial de 2018, saldrán al ruedo electoral “muchos salvadores” de Venezuela y entre ellos se encontrará el “candidato de Donald Trump”.

Así lo dijo durante la toma de posesión del Gobernador y alcaldes zulianos, que tuvo lugar en Maracaibo.

“Se lo digo a todo el pueblo venezolano… no crean en quien venga por ahí a decir: yo soy el salvador de Venezuela, porque van a salir salvadores, para el 2018 hay una fábrica de salvadores de Venezuela. ¿Los estáis esperando? En Washington ya tienen candidato presidencial de Donald Trump para 2018. Ya Donald Trump eligió candidato presidencial. Y Venezuela va a saber quién es porque no soy escaparate de nadie…”

“Que lo diga, que lo diga, que lo diga”, comenzaron a gritar los asistentes.

“Todo tiene su momento”, les respondió. “Ya Washington eligió y anda haciendo lobby y dando órdenes. Ya a Ramos Allup le dijeron: no te vistas que no vas… o es para que comas casquillo, Ramos Allup: Es que no vas a ser ni presidente de la junta de condominio donde tú vives”.

Etiquetas: Maduro | Presidenciales 2018 | salvadores de Venezuela