Luis Vicente León: No pasó nada que no estuviera completamente esperado

ND / 11 nov 2017.- El presidente de Datanálisis sostuvo este lunes que la oposición tenía que hacer una campaña para llamar a un ausentismo simbólico más que a una abstención, como la que efectivamente se mostró durante las elecciones municipales.“No pasó absolutamente nada que no estuviera completamente esperado, previsible, natural de un evento en el cual realmente no estaban participando las dos fuerzas relevantes. En esta oportunidad, a diferencia de otras, la falta de competitividad de la elección no provenía nisiquiera de un abuso de poder del Gobierno, que nosotros sabemos que tiene; provenía de una decisión política de la oposición formal, la institucional, los partidos más grandes, que habían decidido no participar en ese evento”, manifestó en La Fuerza es la Unión, programa que transmite RCR.

Uno de los problemas con respecto a la oposición es que no participó, abandonó espacios, pero tampoco fue capaz de impedir que hubiera líderes locales que si lo hicieran.

En ese sentido, precisó que la MUD tenía que “jugar en esa elección” aunque no estuviera, electoralmente hablando. “Me refiero a que si tú estas diciendo que no se va a ese evento para deslegitimarlo y provocar un ausentismo más que una abstención, pero que sea un ausentismo simbólico, que significa algo, tú tenias que estar en la elección, no retirarte, es decir, tienes que estar en la campaña invitando a la gente a acompañarte en esa propuesta”, sostuvo.

vaya al foro

Etiquetas: ausentismo | Luis Vicente León