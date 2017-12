Luis Oliveros: El 2018 traerá hiperinflación, default y recesión

ND / 19 dic 2017.- El economista Luis Oliveros consideró este martes que el 2018 para Venezuela se vislumbra “bastante feo”, ya que si la principal industria del país se encuentra dentro de escándalos de corrupción, con personal no capacitado al mando, con una caída histórica en la producción, no se puede pesar otra cosa.“La palabra para definir lo que está ocurriendo en Pdvsa es tragedia, caos, colapso (…) Y se trata no solamente de la preocupante caída de la producción, sino que también ahora el gobierno se entera de que hay corrupción dentro de Pdvsa y cae prácticamente toda la plana mayor de Pdvsa”, explicó.

Y desde Palabras Más Palabras Menos por RCR así continuó: “A uno no le terminan de asombrar las cosas que ocurren en Pdvsa (…) y eso obviamente va a incidir en que el año 2018 sea bastante difícil para Venezuela, bastante complicado”.

“Y es que si tu principal fuente de divisas está experimentando problemas tan graves, y no hay capacidad de responder, de mejorar la situación, es complicado decir que para el 2018 vayamos a tener un escenario distinto al de hoy”, sostuvo.

Para concluir indicó: “A eso hay que sumarle el default, la hiperinflación y además la recesión. Entonces Venezuela tiene un cuadro bastante feo, bastante complicado y no hay buenas noticias y mucho menos cuando vemos que alguien como Alí Rodríguez está regresando y como alguien como el general Quevedo está tomado las riendas de la industria.

Etiquetas: Luis Oliveros | Pdvsa