Luis Figueroa: Vecinos de Guarenas necesitan una forma de gobierno que los incluya

Jennifer Suárez / 14 dic 2017.- El alcalde del municipio Plaza del estado Miranda, Luis Figueroa, precisó este jueves que los habitantes de Guarenas piden ser tratados con cercanía, ser incorporados en las decisiones políticas.

“Quizá lo que más requiere la gente de Guarenas es participación y respeto a la participación política, una forma de hacer gobierno que los incluya, que los haga parte de la decisión política, que se sientan tratados con cercanía. Parece una observación muy subjetiva, pero en todas las casas donde fui me decían ‘siéntate conmigo para contarte mis problemas’ y luego me decían ‘que no sea la últia vez que vienes’”, en entrevista para Vladimir a la 1, programa que transmite Globovisión

Por otra parte, aseguró que durante la campaña electoral pudo evidenciar que lo que requería la gente era “transporte, mejoría en la vialidad e iluminación, en la salud, en la alimentación y la basura”.

Indicó que esos problemas pasan por todo el país, pues la paralización de los camiones de basura, dificultades en el transporte y problemas de iluminación ocurren por la falta de repuestos y cableado que son importados. “La gente sabe que hay dificultades de corte económico, pero piden un liderazgo político que los trate de manera humana, cercana”, puntualizó.

Figueroa destacó que otra cosa que piden los vecinos de Guarenas “es un lineamiento perfecto entre su gobernador y su alcalde”.

Al ser cuestionado sobre la candidatura a la reelección del Presidente Nicolás Maduro en las elecciones que serán celebradas en el 2018, aseguró que la perspectiva que se presenta para ese proceso “es favorable”. “Vemos una derecha que se ha ido disolviendo y cometiendo errores consecutivos”, concluyó.

Etiquetas: Guarenas | Luis Figueroa