La desesperación y la incertidumbre reinan en Maracaibo y el Táchira por la gasolina

Gilberto Rojas / 19 dic 2017.- La desesperación por adquirir gasolina en Maracaibo y en varias ciudades del estado Táchira están llegando a niveles preocupantes. Este lunes, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana optaron por disparar al aire para asustar a los marabinos que se encontraban a la expectativa por si iban a conseguir su combustible, y con ello mantenerlos en la cola.

Por su parte, en varias ciudades andinas las colas son de ocho y hasta de doce horas para poder llenar el tanque. Los ciudadanos denuncian que las ciudades se están quedando sin gasolina, pero Pdvsa insiste en que el abastecimiento es normal y “rutinario”.

Medios de El Zulia y centenares de usuarios en las redes sociales informaron y denunciaron, respectivamente, sobre el hecho en ese estado. Incluso el célebre Padre Palmar no dejó pasar la oportunidad para decir lo suyo: “Caos en Maracaibo, no hay gasolina y los bachaqueros revenden la de 91 octanos a 23 mil bolívares el envase de cinco litros. Este país es una bomba de tiempo”, expuso por su cuenta en Twitter.

Más adelante también dijo: “Los narcos se apoderaron de las gobernaciones y de las alcaldías, se incrementó el hambre, la carencia, el desabastecimiento, no hay gasolina, la basura es la alacena de los venezolanos y la muerte por inanición crece en todo el país. Y no pasa nada. La función continúa”.

Asimismo se pueden ver vídeos y fotos de las fuertes colas alrededor de la capital gaitera.

GN REPARTE PLOMO en una estación de servicio de Maracaibo para controlar el desespero por surtir gasolina. @trafficMcbo @jesusmedinae pic.twitter.com/l7Wu9u1Vr0 — Lenin Danieri D (@LDanieri) 18 de diciembre de 2017

La cosa trasciende al Táchira

“Los ferieros de La Grita están denunciando que se están dañando las cosechas porque no pueden salir al interior del país a distribuir los alimentos. Tenemos situaciones de emergencia donde las ambulancias no pueden atender una emergencia y trasladarla al Hospital Central de San Cristóbal, destinadas de los municipios de origen porque no tienen gasolina. Yo le hago un llamado a Pdvsa que atienda la situación porque el estado Táchira está en crisis”. Así lo dijo la gobernadora Laidy Gómez en rueda de prensa este mismo lunes.

Medios locales titularon sobre las más de ocho horas que tienen que pasar los tachirenses para adquirir el combustible. Lo mismo ocurrió con los usuarios en Twitter:

@AlbertoRT51: “Desesperante la situación y los reportes que llegan desde Táchira. NO HAY GASOLINA. La gente pasa al menos 12 horas en cola para conseguir algo de gasolina.

@EduardoJFloresF: “Después de 44 horas de cola y con mil contratiempos presentes, logre echar gasolina. El Táchira está siendo humillado y pisoteado gracias a la Narco Gobernadora y su subordinación ante la ANC”.

@01Teo: En Táchira los 20 litros la venden en 120.000 Bs. En Táchira No hay gasolina, gas, transporte, carne, pollo, efectivo, medicinas, meses sin recolectar la basura, internet intermitente. Pa’ qué más”.

Esta es la situación que vive San Cristóbal – Táchira con el tema de la gasolina. Se cumplen 24h en cola y aún no abren la bomba. En Táchira no hay combustible. pic.twitter.com/OPQbFzx1fp — Eduardo Flores® (@EduardoJFloresF) 17 de diciembre de 2017

