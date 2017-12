Kico Bautista: Hay una posibilidad cierta de que el oficialismo gane Baruta

ND / foto: @KicoBautista / 10 dic 2017.- El candidato opositor en Baruta, Kico Bautista, alertó este domingo que la abstención ha sido muy fuerte en su municipio y en todo el país, por lo tanto advirtió que de seguir así el oficialismo podría quedarse con la Alcaldía hasta ahora gobernada por Gerardo Blyde.

“La Mesa de la Unidad Democrática en vez de enfrentar su derrota y corregir se tiró para la abstención y hoy estamos viendo como la abstención está en la calle, no hay gente votando, la posibilidad de que el oficialismo obtenga hasta la Alcaldía de Baruta es cierta”, sostuvo.

Esto dijo: “Todos los errores se están pagando hoy, quiero decirle a los baruteños que hay que salir a votar, si bien en cierto que hay una situación para no votar es más importante defender nuestro hogar, casa, nuestro municipio, porque un triunfo del oficialismo sería la destrucción de Baruta (…) “Me acaban de mandar un reporte, 6% en Carabobo, 8% en Aragua, una situación en todo el país de abstención muy grave”.

Pero más adelante por su cuenta en la red social Twitter aseguró que una vez alertó a la ciudadanía de que se podría “perder” el municipio en manos del chavismo si no se salía a votar ha subido la cantidad de electorales al 20%. “Hemos notado que desde que emitimos la alerta de que tenemos que votar la votación ha subido”.

“Estamos subiendo, eso es bueno, vamos Baruta, salgamos a votar, no entreguemos nuestro municipio, salgamos a votar, incluso ahorita nos encontramos a la gente de Darwin (González) hicimos un vídeo diciendo que no nos íbamos a atacar, porque es falso que vaya a retirar”, manifestó.

Y así continuó: “A los señores Darwin González y David Uzcátegui, yo sé que ustedes quieren ganar y le están echando mucho pichón, pero dejen la trampa que eso no hace falta ahorita. Debemos demostrar más bien coherencia y llamar a votar, porque la abstención puede entregar el municipio”.

“Estos señores de Primero Justicia andan diciendo que yo me retiré y yo no me he retirado nada, aquí estoy peleando, en los centros hablando con la gente. Dejen la trampa que ese estilo de hacer política que tiene a la gente brava, tratémonos como aleados, como lo que somos, yo no me voy a retirar, dejen la estupidez y vamos a comportarnos como la gente quiere, hagamos un esfuerzo, vamos a comportarnos”, concluyó.

