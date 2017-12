Juan Pablo Guanipa: Maduro busca extinguirnos

ND / 20 dic 2017.- El destituido gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa, consideró este miércoles que la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de obligar a los partidos políticos que no participaron en las municipales a legalizarse nuevamente busca “gobernar sin oposición”.“A través de un irracional ‘Decreto Constituyente’ se pretende ilegalizar a los partidos que NO nos prestamos para legitimar a la dictadura. Que observe la comunidad internacional cómo Nicolás Maduro busca gobernar sin oposición”, dijo por su cuenta en Twitter.

También indicó que “cualquier acción de la ANC es violatoria de la Constitución, porque es un cuerpo ilegítimo producto de un fraude. No es más que un órgano fuera del ordenamiento jurídico que busca atropellar la voluntad del pueblo”.

“El mismo día que decide eliminar la Alcaldía Metropolitana de Caracas y de Alto Apure, anuncia la ilegitimación de los partidos democráticos. Maduro sin pueblo, sin apoyo de la gente, busca extinguir a quienes verdaderamente se oponen a este régimen”, señaló

Y así continuó: “Que entienda Nicolás Maduro, que si lo que busca es una elección presidencial sin competencia, está nuevamente equivocado. El pueblo venezolano hará valer sus ganas de cambio y va a luchar en todas las instancias necesarias. Venezuela jamás de rodillas”.

“Una vez más queda demostrado que nuestra decisión de no juramentarnos ante esa ilegítima ANC fue la correcta. No podemos ceder ante los delincuentes que proscribieron nuestra Constitución. A ellos tenemos que enfrentarlos”, finalizó.

vaya al foro

Etiquetas: ANC | Juan Pablo Guanipa