Toro Hardy: Lo de la refinería Cienfuegos fue un jalón de orejas a Maduro

Pedro García Otero / 15 dic. 2017.- En varios tuits, el exdirector de Pdvsa y experto petrolero José Toro Hardy se pregunta cómo es posible que Pdvsa haya dejado de ser socio de la refinería Cienfuegos, y los venezolanos se enteren porque Reuters recogió el anuncio hecho por los medios oficiales del Gobierno cubano, y no por el Gobierno venezolano.

El experto señala que el Gobierno de Nicolás Maduro, quien llegó a Cuba horas después del anuncio, y la petrolera estatal, tienen frentes abiertos incluso con sus socios más cercanos por deudas, y afirma que la eventual cesión de la refinería de Amuay a Rosneft, como se ha rumorado, complicaría aún más el abastecimiento del mercado interno de combustibles, porque muy probablemente el crudo que procesara esta planta se destinaría a la exportación.

A pesar de todo el petróleo que se envía, resulta que a Cuba más bien le debíamos dinero y como estábamos atrasados en el pago, por lo visto nos quitaron la participación que teníamos en la refinería Cienfuegos. ¿Será que alguien explicará cómo ocurrió? — Jose Toro Hardy (@josetorohardy) 15 de diciembre de 2017

En relación con el anuncio sobre la refinería Cienfuegos, uno se formula misma pregunta: ¿Cómo es posible que Venezuela le deba a Cuba? ¿Y cómo es posible que el anuncio se haga con Maduro en Cuba y el Gobierno venezolano no reaccione?

Yo creo que le dieron un jalón de orejas a Maduro en Cuba, porque no envía petróleo (risas). Aparentemente es porque Venezuela le alquila a Cuba los tanqueros con los que le regala el petróleo, y además les debemos los servicios que nos prestan. Pero con todos los aliados hay problemas: Resulta que no se le paga a China, al punto de que Sinopec demanda a Pdvsa, y ya Pdvsa tuvo que pagarle; la famosa refinería de Cabruta, que se iba a hacer, se quedó en el papel, y las famosas inversiones chinas por 12.500 millones de dólares que se iban a hacer en petróleo también se quedaron en el papel.

En el caso de Rusia, tampoco se le está pagando adecuadamente. Se le han refinanciado 3 mil millones de una deuda vieja por compra de armas, y lo que uno escucha por todas partes es que están negociando la refinería de Amuay, para entregársela a los rusos en un contrato de servicios a diez años, sin ninguna transparencia, por lo cual no se sabe si eso es cierto.

¿Para qué pueden querer los rusos o los chinos la refinería de Amuay?

Venezuela era una gran exportadora de gasolina, fue una gran exportadora de gasolina siempre, y quizás la quieren para eso. Eso significaría dos cosas: O que los venezolanos vamos a tener que pagar precios sustancialmente más altos por la gasolina que consumimos, o que toda la producción de Amuay terminaría siendo exportada, lo que significaría que los venezolanos tendríamos que consumir la que producen El Palito y Jose. Y de la gasolina que importemos.

El tema es que Rusia le hizo un préstamo a Venezuela con una garantía del 49% de Citgo, y el Gobierno de EEUU vetó esa negociación. Están buscando una nueva garantía, y se dice que sería Amuay.

Después de todas estas situaciones, de las imputaciones en Pdvsa, ¿queda algo de la nacionalización petrolera?

Uno podría decir que queda muy poco, porque no podemos producir, y tampoco tenemos los capitales necesarios para elevar la producción. Yo recomiendo la lectura del libro Venezuela Energética, de Leopoldo López, con Gustavo Baquero, que tuve la oportunidad de presentar, porque nos ofrece una visión justamente sobre este tema. Se propone reactivar la industria petrolera para llevar la producción a 5 millones de barriles, con participación de capitales internacionales y también de empresas venezolanas, que se ocupen de los pozos cerrados.

López y Baquero estiman que se pueden crear unas 4 mil empresas venezolanas, que generarían unos 350 mil empleos. Además, el libro señala que esta es la única manera de que la riqueza petrolera venezolana no se quede en el subsuelo, porque está claro que la necesidad de petróleo no va a durar mucho tiempo más, por las razones que todos conocemos: Ambientales, económicas, etc.

