José Guerra: La inflación en 2018 podría superar el 5.000 %

ND / 14 dic 2017.- El profesor de economía y diputado por Primero Justicia, José Guerra, explicó este jueves que de terminar 2017 con la inflación superando el 2.000 % y continuando con las mismas políticas económicas la inflación se multiplicaría, porque “siempre puede haber más caos”.

“Según las estimaciones, si esto sigue así y si llegamos al 40% de inflación en diciembre, vamos a terminar el año entre 2.000 y 2.100 % de inflación, es el típico caso de una hiperinflación. Para el año que viene con una inflación del orden de 30 %, eso significa un 5.000 % o un poco más en 2018”, aseguró.

Desde Al Instante por Unión Radio indicó también que “se debe corregir esto inmediatamente, por eso estamos trabajando en la AN para bajar esto rápidamente a la cifra de un dígito, pero para eso hay que cambiar muchas cosas que han provocado esta crisis económica”.

Referente al tema de que la Sundde está obligando a comerciantes a vender a precios “risibles” en comparación con los costos de adquisición y que además también los están forzando a recibir “tickets” que les serán pagados en tres meses, dijo que “están acabando con lo poco que queda de empresa privada en el país”.

“Eso es una arbitrariedad, el bono no es un activo emitido por la República, sino un regalo de un partido político, si tú me dices que el Psuv es el Estado venezolano ok, y si se lo van a pagar en tres meses le van a pagar el 70 % porque la hiperinflación se lo va a comer”, insistió.

A su parecer, con estas acciones “le están confiscando la plata al comerciante, esto es una confiscación (…) estamos en la arbitrariedad de un señor como William Contreras, es una persona muy arbitraria porque claro se vale de la fuerza pública, pero está acabando con el esfuerzo de mucha gente, de muchas familias que han trabajado años y años para hacer su negocio y ahora perdieron todos”.

“Vamos a llegar a más caos, siempre es posible más caos, en enero lo que vamos a ver es una mortandad de comercios, negocios que no van a poder abrir sus puertas porque no tienen nada qué vender ¿Dónde está Kreisel ahorita? Esa es la ley de comida para hoy, hambre para mañana”, sostuvo.

Y para concluir destacó: “Este es el camino para acabar con lo poco de economía privada que queda en Venezuela, estos abusos y arbitrariedades. Alguien que nunca ha producido nada, ni ha distribuido ni ha vendido, va a poner los precios de los productos en Venezuela”.

Etiquetas: crisis económica | inflación | José Guerra