La lucha y el diálogo es en las calles

“Hay que seguir la lucha con lo que podamos hasta que podamos” Benito Juárez (1806 – 1872) Abogado y político mexicano de origen indígena

Los diálogos que adelantan una parte de la posición con el régimen de Maduro, al concluir el año, sólo han servido para marear a la ciudadanía, correr la arruga de la estabilización política y poner sordina, por ahora, a la gran turbulencia social y económica que vive el país. No se observan soluciones a la vista y, aún cuando estamos en temporada navideña, hay amenazas de tsunami social. Las protestas surgen espontáneamente. El hambre no espera.

El clima de paz, que proclama como victoria el régimen, está montado sobre un volcán en plena ebullición social. La cúpula chavista lo sabe. Es por ello, que Maduro no pierde oportunidad de amenazar al pueblo que salga a protestar. “No permitiremos más guarimbas” enseñando los dientes de la represión. Craso error. Hay muchos venezolanos que preferirán morir de un balazo y no continuar en medio de está hambruna y perder su vida por inanición. Es un horrible dilema, pero no hay alternativa.

El pueblo está consciente de que, la cúpula chavista sólo busca perpetuarse en el poder y manejar al país como una hacienda particular. Es por eso qué, dinamitaron todas las instituciones democráticas. La legítima Asamblea Nacional, la sustituyeron por una fraudulenta, inconstitucional y obediente Asamblea Nacional Constituyente. Es un pelotón de fusilamiento que dispara sin piedad a cuanto blanco le señala Miraflores. Aprueban por unanimidad sin discusión y sin respetar la constitución. Es una cruenta dictadura asamblearia.

“El 11 y el 12 de enero volvemos a República Dominicana, dónde estamos a punto de llegar a acuerdos para la convivencia pacífica del país”, dicen los dialogantes oficiales. Y, luego en territorio nacional, le envían gestos de “buena voluntad” a la oposición y al país que espera ansiosamente algún resultado beneficioso para salir del oscuro abismo. Veamos:

Eliminan las 2 alcaldías metropolitanas, invalidan los partidos VP, PJ y AD, se burlan de la AN, no ponen en libertad a los presos políticos, aseguran que no cambiarán el CNE y menos aceptarán la apertura del canal humanitario ¿A cuáles acuerdos llegarán? Hay que ser bien imbécil para continuar haciéndole el juego al régimen, mientras el pueblo languidece y muere de mengua por falta de alimentos y medicinas.

Olvídense de diálogos bobalicones en República Dominicana. La lucha política es en las calles del país. El liderazgo político tiene que estar dispuesto a poner la carne en el asador junto al pueblo. Los tiempos que se avecinan serán turbulentos y peligrosos. El régimen, con el apoyo irrestricto de la entregada y sumisa FANB, extremará la represión. Ante esa situación, no hay opción. O morimos de pie luchando o viviremos de rodillas con hambre, en medio de la miseria y estirando la mano para tomar el mendrugo que lance la cúpula podrida y corrupta que busca eternizarse en el poder. Luchamos con lo que tenemos: la razón. Y con eso podemos ¿O no?

