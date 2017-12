El éxito de la gestión del alcalde

Los electores de la ciudad de El Tigre salieron a votar y derrotaron el continuismo chavista en el municipio. Fue una victoria glamorosa, que estaba prorrogada por las divisiones que siempre presentó el sector opositor y que le costó muy caro a los vecinos. Los resultados de la gestión oficialista en el municipio no requieren mucho diagnóstico para concluir que fueron horrorosas. Es un pasado ignominioso que no podemos permitir vuelva a repetirse, sobre todo, con alcaldes foráneos, aventureros que dejan al municipio destrozado, arruinado y quebrado. Huelgan las evidencias.

Ahora bien, la oposición que ¡Al fin! se presentó con un sólo candidato unitario triunfó. Eso compromete, en principio al alcalde Ernesto Raydan, a no cejar en el empeño de cumplir lo que prometió en la corta campaña electoral y a las fuerzas políticas que lo acompañaron a estar prestos para coadyuvar esfuerzos en el entendido de que, no se le puede fallar a la ciudad. El éxito de la gestión será el éxito de todos y un eventual fracaso, será una hecatombe para la ciudad y el entierro de los factores de oposición como opción a futuro. El presente es comprometedor.

Ernesto Raydan, ofreció durante su campaña, que haría un gobierno de inclusión y con criterio amplio, dónde estuviesen representados, no sólo los factores políticos sino también todas las fuerzas vivas de la comunidad. Es allí dónde está la clave del éxito o el fracaso. Entendemos que los vecinos de la ciudad anhelaban un cambio y votaron para que se produjera ese cambio. La política excluyente, sectaria, ineficiente y abúlica, hay que sustituirla por una política inclusiva, amplia, eficiente y de acción positiva. Eso hay que entenderlo e internalizarlo muy bien y practicarlo. Hay el compromiso y no hay razón para dudar de su fiel cumplimiento.

Hay un problema por superar. La alcaldía está arruinada, sin recursos económicos, sin maquinarias, vehículos, equipos para cristalizar los buenos y excelentes deseos del alcalde Ernesto Raydan, eso obliga a que, no nos preguntemos que puede hacer la alcaldía del municipio por nosotros, pensemos y actuemos proactivamente poniendo nuestro granito de arena y ayudar al alcalde a que tenga éxito en su gestión, entendido como estamos de que, ese éxito será beneficioso para todos los vecinos de la ciudad y sus zonas rurales. El trabajo es colectivo.

No nos llamemos a engaños. El oficialismo jugará y trabajará por el fracaso de la gestión municipal que se inicia. Ya nombraron un protector de la ciudad que tenían bajo su protección y destruyeron. Es una jugada cantada. Los sectores democráticos, políticos, sociedad civil, gremios profesionales, comerciales, empresariales e industriales deben jugar cuadro cerrado con el alcalde. No sólo fue votar, triunfar y celebrar. Hay que trabajar, ayudar y colaborar para no fracasar. El enemigo está como caimán en boca de caño. No dejemos sólo al alcalde. El compromiso, también, es colectivo. El futuro de la ciudad está en juego.

No preguntemos que puede hacer el alcalde para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad, hay que preguntarse como colaboramos con el alcalde como vecino, para que la ciudad mejore y podamos vivir orgullosos de nuestro espacio vital: El Tigre. Más que exigir, hay que colaborar. Esa será la chispa que encenderá el éxito.



