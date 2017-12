Jorge Roig: Candidato presidencial opositor debe surgir del consenso

ND / 13 dic 2017.- El ex presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, recomendó este miércoles a la Mesa de la Unidad Democrática escoger bajo la modalidad de consenso al candidato que se medirá con Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales prevista para el año que viene. “Hablo como ciudadano porque no soy de la MUD, creo que el candidato único que surja (para las elecciones presidenciales) no debería ser por primarias, ojalá fuera en consenso. Las primarias dejan heridas y ya lo vimos en las regionales. En estas elecciones se corre el riesgo también que el sector chavista participe (en las primarias) porque nosotros no tenemos carnet de la patria y así se puede variar el resultado a conveniencia del gobierno. Hay que tener mucho cuidado con las primarias”, opinó Roig en entrevista para Con Todo y Penzini por Globovisión.

El empresario también se refirió a la posible candidatura presidencial de Lorenzo Mendoza. “Se habla mucho de este tema, la gente está tan decepcionada de los partidos políticos, de este gobierno que nos lleva a una hiperinflación (…) y por otro lado tenemos a una oposición que no ha sido hábil en hacer las cosas que la gente clama. Es muy normal que en estas circunstancias estén buscados figuras fuera de partidos políticos”, acotó.

En cuanto al proceso de diálogo entre Gobierno y oposición que irá a su segunda fase este viernes 15 de diciembre, y en el que Jorge Roig forma parte del Comité Técnico por el lado opositor, señaló que para este nuevo encuentro el peso de los resultados que allí surjan, está más en el ojo visor de los cancilleres invitados y no en el del ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero.

Señaló que los planteamientos propuestos por el comité técnico “están sobre la mesa” con todos los datos que se requiere para su argumento, “ahora le toca a los negociadores hacer su papel”, subrayó.

“Ya nosotros hicimos el papel que nos corresponde”.

Roig aclaró que las negociaciones se hacen en República Dominicana porque “se necesita un ambiente que no sea proclive a contaminaciones”.

También aclaró que en esta mesa de diálogo no representa Fedecámaras.

“No represento a Fedecámaras. Fedecámaras no está en esa mesa técnica”, concluyó.

Etiquetas: candidato | consenso | elecciones presidenciales | Jorge Roig