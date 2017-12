John Magdaleno: El dilema no es participar o no sino tener una estrategia

ND / 11 dic 2017.- El politólogo John Magdaleno aseguró este lunes que el problema central de la oposición no es decidir si participa o se abstiene en las elecciones sino el tener una estrategia que dure “mucho más allá del día de la elección”. Y esa, precisó, no la tiene la oposición en este momento.

“El problema de fondo no es la postura que usted tenga de si participar en las elecciones o no. El problema de fondo es que, si no hay una estrategia conjunta en el seno de la oposición acerca de qué hacer, la probabilidad de que usted pueda avanzar, sea participando o sea absteniéndose, es muy remota”, dijo en “Con todo y Penzini” por Globovisión.

Precisó que cualquier oposición en el mundo en un régimen autoritario enfrenta el mismo dilema: “El régimen autoritario le dice a usted: si usted sigue participando en las elecciones le voy a poner condiciones más complejas. Es decir, va a ser cada vez más difícil que usted gane. Pero si usted no participa, también yo puedo desplegar un repertorio de opciones. Este dilema es serio. Por tanto, usted tiene que evaluar muy bien cuáles son las consecuencias de cualquiera de los dos cursos de… porque los dos conducen a resultados subóptimos”.

Resultados subóptimos, precisó el politólogo, que se magnifican ante las limitaciones de la dirigencia opositora de trazar un curso de acción lo más completo posible.

Dijo Magdaleno: El 15/10 se jugó a participar pero “no se desarrolla completo la estrategia y no se prepara suficientemente bien para esa elección, no se prepara para el escenario de un eventual fraude… se supone que si tú estas exigiendo elecciones estás preparado para varios escenarios, no para uno solo… en esas elecciones no se preparó bien, no consigues el 100% de los testigos y miembros de mesa… es decir, en efecto hubo irregularidades pero tú tampoco haces la tarea”.

El 10/12, por otro lado, “la mayor parte de la oposición no participó. Ahí tienes los dos resultados. Los dos resultados son subóptimos. Si tú creías en la abstención y que con eso se iba a producir una deslegitimación del régimen, cosa que yo no comparto pero comprendo racionalmente, tú tienes que haber desarrollado esa estrategia… ¿Qué ofreces hoy lunes? ¿Se espera la intervención de las tropas multinacionales en Venezuela? ¿El desarrollo de la estrategia de abstención está atado a qué cosa? Ahora vamos al 15 de octubre: muy bien, usted participó. ¿Cuál fue el desarrollo de esa estrategia? Si usted hace de la elección un hito crítico, hace de la elección una oportunidad para detectar un fraude que sería un pretexto para que se formule una crisis de envergadura, ¿dónde está el desarrollo de esa estrategia?”

Y remató: “Lo que quiero sugerir es la idea que no importa el curso de acción que se siga, cualquiera de los dos conduce a resultados subóptimos, por tanto, usted tiene que elaborar mucho más allá del día de la elección. Y no es lo que tenemos hasta la fecha. Entonces es censurable tanto una esrategia de abstención como de participación”.

Finalizó pidiendo a la dirigencia opositora dejar de “recriminarse mutuamente de que el otro resultado es subóptimos, porque eso ya se sabe”.

Etiquetas: elecciones | John Magdaleno | régimen autoritario