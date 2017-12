Yulimar Rojas publica foto con su novia

Analizo este caso desde mi óptica de profundo respeto a la sexodiversidad. La venezolana medallista olímpica en 2016, Yulimar Rojas hizo historia la noche del 26 de diciembre de 2017 al mostrarse en fotografía con su novia en redes sociales. Este es un acto favorable a la libertad sexual y la no discriminación previstos en la Declaración Universal de Derechos Humanos así como en la Constitución Bolivariana.

Se trata de un mensaje de dignidad muy poderoso proveniente de la atleta venezolana más famosa del mundo que además posee millones de seguidores y sin duda es ejemplo para la juventud a nivel internacional.

Con reflexiones escritas que acompañaban a las imágenes publicadas, la espigada joven criolla expresaba su amor por su pareja del mismo sexo con lo cual se convierte en la primera deportista de máximo nivel en Venezuela que hace pública su diversidad sexual.

En la sociedad todavía conservadora y prejuiciosa que prevalece en nuestro país, el acto de Yulimar tiene especial valor porque desafía a sectores homofóbicos y ultra religiosos muy influyentes que pudieran ejercer represalias contra ella de diversas maneras como, por ejemplo, promoviendo el retiro de sus patrocinantes y aliados tanto en el sector privado como en el público.

Esta subcampeona olímpica, al igual que su manager y asesores deben conocer los riesgos de manifestar libremente la identidad sexual, sobre todo para una figura deportiva que apenas tiene poco más de veinte años de edad y ya goza de un presente y futuro brillantes que adicionalmente valen millones de dólares. Es mucho lo que arriesga Yulimar entrando en una controversia innecesaria con los ocultos poderes que adversan a la comunidad LGBT. Aunque para mi Yulimar es una revolucionaria de los derechos sexuales y muchos le darán las gracias por esto.

Tal vez el tener tantos años formándose como deportista en España le brinde a Yulimar una independencia económica y profesional frente a Venezuela que la libera de preocupaciones por los factores homofóbicos que aquí pudieran activarse más allá del discurso hipócrita del respeto a sexodiversidad que está todavía muy subdesarrollado entre venezolanos.

En España la sociedad es más liberal y tolerante respecto a la gente LGBT y ya es frecuente que personas manifiesten sus variantes de sexo y género sin temor a afectar negativamente su vida laboral, profesional, social o familiar.

Felicito a Yulimar por dar este paso y me gustaría entrevistarla, me parece una digna joven venezolana dotada de un talento extraordinario que la conducirá a ganarse la medalla de oro en las futuras olimpiadas. Para nada me importa cualquiera que sea su preferencia política.

La sinceridad y valentía de esta respetable muchacha debería ser emulada por figuras venezolanas, inclusive en el ámbito de la política, de lado y lado, que se abstienen de salir del closet y muestran en TV algo lo que no son.

vaya al foro

Etiquetas: Jesús Silva R.