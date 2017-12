Bloque Oeste: 11.000 unidades de transporte público, de 15.000, están paradas en la Gran Caracas

ND / nota de prensa / foto: Prensa MUD / 20 dic 2017.- De 15.000 autobuses que hacen vida en las rutas suburbanas e interurbanas de la Gran Caracas, solo se encuentran operativos al menos 4.000, así lo indicó Hugo Ocando, representante del gremio de conductores

Este lunes una falla eléctrica en la subestación Santa Teresa, ubicada en los Valles del Tuy, dejó sin luz por más de cuatro horas a la Gran Caracas, Miranda y Vargas, situación que generó un caos en la población capitalina, principalmente por la dificultad de transportarse hasta sus diferentes destinos.

El también Presidente del Bloque Oeste de Transportistas aseguró que la interrupción en el servicio eléctrico dejó como evidencia lo que ha denunciado en diversas oportunidades este gremio: el déficit de transporte público. “El apagón de ayer (lunes) fue una catástrofe total, y los usuarios secuestraron siete unidades para diferentes lugares de Caracas, porque no tenían cómo llegar a sus casas”.

“No creo que lleguemos a las 4 mil unidades operativas”

Explicó que la escasez de repuestos y su alto costo, ha provocado que el déficit de unidades de transporte público se situé en un 80%, solo en la Gran Caracas. “Teníamos 15.000 unidades de transporte en la Gran Caracas, y en estos momentos no creo que lleguemos a 4.000 como consecuencia de la falta de repuestos. Hay carros parados por los altos costos de los aceites y cauchos”, precisó.

En este sentido, reveló que la paralización de las unidades públicas y el deterioro que presenta el Metro de Caracas ante la falta de mantenimiento perjudicó notoriamente la movilización de la ciudadanía capitalina durante el apagón por más de cuatro horas este lunes. “Estaba trabajando el 20% de las unidades, y muchos compañeros se accidentaron por el sobrepeso de las unidades, las cuales sufrieron un gran daño en sus estructuras. Ante la desesperación de las personas, quienes paraban las unidades y se montaban hasta más no poder, partiendo por el peso las ballestas”.

Las principales calles de la avenida Francisco de Miranda y Libertador, se llenaron de ciudadanos que se dirigían hacia sus casas o puestos de trabajos caminando, debido a que la línea 1 y 2 del Metro de Caracas no prestaba servicio comercial.

“El gobierno sigue sin dar respuesta”

“La crisis del transporte es sabida por todos, tanto por el gobierno como por los ciudadanos. El llamado es a que se aboquen a resolver el problema real, y no un pañito caliente”, instó Hugo Ocando al afirmar que el gobierno les asignó cauchos y lubricantes a los conductores de Distrito Capital, Vargas y Miranda, sin embargo, aclaró que dicha acción fue insuficiente porque solo dieron dos o cuatro cauchos por unidad.

Mientras a los chóferes que tienen sus unidades fuera de servicio, debido a fallas mecánicas con: el motor, caja, transmisión, punta de eje y ballesta “no han podido salir porque el gobierno no da respuesta. Son piezas importadas y no manejamos divisas. No tenemos para pagar el precio al que lo están vendiendo, es muy difícil poder comprarlos”.

El aceite pasó de ser un detalle a un problema mayor

Aunado a eso, detalló que el elevado precio del aceite ha sido uno de los factores que más ha perjudicado al gremio de transportistas. “Una unidad necesita seis litros y cada uno cuesta Bs. 400.000; nada más para cambiar el aceite-mensual- son aproximadamente Bs. 2.400.000. ¿Cómo hacemos para mantener las unidades? Y eso solo es el aceite, sin incluir el filtro y más nada”.

Sostuvo que las camionetas que presentan un bote de aceite también están paradas porque no pueden “pagar un litro o dos diarios. Un carro no hace Bs. 600.000 diarios. Nadie va a trabajar para echarle un litro de aceite al carro, porque es pérdida. Por eso es que los conductores deciden parar sus unidades”, finalizó.

Etiquetas: Gran Caracas | transporte | transportistas