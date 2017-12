Hallaron miles de insumos médicos incinerados en el Hospital Central de San Cristóbal

Gilberto Rojas / foto: @laidygomezf / 12 dic 2017.- La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, denunció este martes que la administración anterior del área de Salud de su estado ordenó la desincorporación e incineración de material quirúrgico útil, de medicamentos en tiempo regular, incluso de insumos hospitalarios como mangueras y mascarillas, para entorpecer las labores de la nueva gestión.

“Medicamentos que se recibieron entre los años 2012 y 2016, y que no fueron adquiridos por CorpoTáchira sino por el Ministerio de Salud. Qué pasó con la diligencia médica, con la administración en Salud que tenía el estado Táchira, que prefirió incinerar la medicina, dejarla vencer, antes de ponerla en servicio de los pacientes”, denunció la mandataria regional.

Desde el Hospital Central de San Cristóbal, con una mascarilla pediátrica en la mano, y solo luego de haber mostrado un circuito de ventilación completo en perfecto estado, ambos también desincorporados y puestos en cola para quemar dijo. “Desincorporaron material sin fecha de vencimiento como el vendaje elástico que se usa después de las cirugías (…) esto lo desincorporaron por la mezquindad de no ponerlo a disposición de la nueva administración que llegó después del 15 de octubre”.

“Muchas veces en este hospital se dejan de hacer cirugías porque no tenemos cómo entubar un paciente porque no tenemos el insumo. Mascarillas de oxigeno pediátrico, las desincorporaron y prefirieron que los niños del servicio de pediatría expusieran su vida, solo por la mezquindad de no dejarle un insumo a la nueva gestión”, insistió.

Y más adelante dijo: “La fecha en la que se notifica sobre la desincorporación de todas estas cosas es del 2 de octubre, donde el doctor antiguo director de este hospital, Jean Carlos Sánchez Pérez firma (…) que asciende a las 71 mil unidades médico quirúrgicas”.

#EnVivo Denuncia de incineración de insumos médicos en Hospital Central de San Cristóbal. https://t.co/k2OKAHZO1u — Laidy Gomez (@laidygomezf) 12 de diciembre de 2017

vaya al foro

Etiquetas: Hospital Central de San Cristóbal | Laidy Gómez | Táchira