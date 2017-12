García Banchs: La dictadura sí puede salir con votos, pero la tiranía jamás

ND / 11 nov 2017.- El economista y director de Econométrica, Ángel García Banchs, señaló a la MUD como responsable de “engañar” a los venezolanos sobre que existe un dilema entre votar o no votar, pues a su juicio en el país existe una “tiranía” que no puede salir a través del su sufragio.

“El dilema de si hay o no que votar es falso. Solo aparece cuando se considera equivocadamente dictadura a lo que en verdad es una tiranía (…) La dictadura sí puede salir con votos, pero la tiranía jamás. La MUD engaña hablando de un déficit democrático o de dictadura para que votes”, escribió el economista.

Asimismo precisó que “el problema de Venezuela no es económico, ni menos aún político. El problema es criminal. La salida existe solo en la esfera de la violencia”, sostuvo.

Ayer el chavismo ganó la mayoría de las alcaldía. En el primer boletín la rectora Sandra Oblitas indicó que hubo un 47.32% con la asistencia de 9 millones de ciudadanos. El partido de gobierno se hizo con la Alcaldía del municipio Libertador y la oposición solo obtuvo la Alcaldía San Cristóbal del estado Táchira y San Felipe de Yaracuy.

