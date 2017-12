Florido: Este viernes podrían concretarse un acuerdo favorable para todos

ND / nota de prensa / 14 nov 2017, edit. 12:22pm.- El presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Florido, se mostró este jueves esperanzado sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Gobierno nacional este 15 de diciembre en República Dominicana. “Este evento es muy importante para los venezolanos porque nosotros estamos ante la posibilidad de que tengamos un acuerdo en favor de los intereses de la nación, del pueblo que está sufriendo, del que no tiene medicinas, del que no tiene alimentos que es quien sufre los rigores de la crisis”.

Agregó que no existe una agenda oculta y que el árbitro es la comunidad internacional. “Chile y México, que son países de una larga tradición y que han venido participando en respaldo de la lucha del pueblo venezolano, no van a permitir una agenda que no sea a favor de los intereses del pueblo venezolano y del rescate de la democracia. Este es un proceso complejo, difícil, pero necesario. La historia no se equivoca porque las dictaduras terminan con una mesa de negociación”.

Florido dijo además que la dirigencia opositora ha superado las críticas referentes a la negociación. “Nosotros no estamos acá pensando en qué van a decir si lo hacemos. Sencillamente hemos tomado la decisión con coraje de asumir un proceso de negociación internacional que le interesa a todos los venezolanos”, enfatizó.

Asimismo dijo que no firmarán acuerdo alguno que perjudique a los venezolanos. “Hemos remado hacia adelante este barco. Mañana 15 tenemos la posibilidad de que se concreten los acuerdos, pero también hay una posibilidad de que no haya acuerdos. Lo que si tiene que tener claro el pueblo venezolano es que nosotros no vamos a firmar un mal acuerdo, ningún acuerdo que perjudique a los venezolanos. Tengan la tranquilidad, preferimos decir no se pudo llegar a acuerdos que decir firmamos este acuerdo muy malo”.

El diputado recordó la agenda que propuso la oposición en la reunión anterior. “Hay una transparencia total sobre lo que se ha venido conversando en los principales temas: nuevo CNE, condiciones electorales justas con observación internacional; apertura del canal humanitario y la restitución de funciones de la Asamblea Nacional. Las llaves del cambio pasan por un nuevo CNE equilibrado, condiciones electorales justas, observación internacional calificada y que estén habilitados líderes políticos como Leopoldo López, Henrique Capriles, Antonio Ledezma y María Corina Machado, que todos puedan participar en un proceso de elección y no sea el gobierno quien decida quién va o no”.

