Fedecámaras: No vemos disposición alguna del gobierno de cambiar su modelo económico

ND / 15 dic 2017.- El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazabal, reiteró este viernes que la caída de la actividad económica llegó al 12.5% este año, que en lugar de esperar un mejor año en 2018 se espera algo mucho peor y que no ve que las negociaciones en República Dominicana traten este tema tan vital.

“Llevamos cuatro años de una profunda recesión económica, de una caída en la actividad económica que ya este 2017 llegó al 12.5% adicional a lo que ya ha caído en los años anteriores, que ya acumula 35% de caída, y uno no observa ninguna disposición del Gobierno Nacional de cambiar su modelo económico”, sostuvo.

Desde A Tiempo por Unión Radio, indicó además que “para ellos el modelo (el gobierno) supuestamente es exitoso, porque si el objetivo es destruir la propiedad privada, hacer que el ciudadano depende cada vez más del Estado y no de su esfuerzo, de que tenga un salario mínimo que le alcance (…) si ese es el objetivo del gobierno pues sí, el modelo está siendo sumamente exitoso”.

“Nosotros (Fedecámaras) apostamos en cambio a que se recupere la economía venezolana para que el ciudadano pueda progresar, pero ese tema no lo vemos en la agenda de República Dominicana (…) el gobierno no sale de la misma política y la oposición tampoco muestra con claridad el modelo que propone”, explicó.

Más adelante también dijo que “la inflación por ejemplo no es una enfermedad sin cura, y de hecho tiene una cura relativamente rápida, pero necesita la experticia, la disponibilidad política para entender que tienes que buscar un modelo que depende más de la actividad individual y no de las dádivas del gobierno, y pareciera que políticamente romper con ese vínculo que el gobierno quiere desarrollar, pareciera que el gobierno no está dispuesto a cederlo”.

Irresponsables medidas de la Sundde

“En enero vamos a ver las consecuencias de las irresponsables medidas que tomó la Sundde y el Gobierno Nacional en las últimas semanas, donde fueron a perseguir a comerciantes que tratando de mitigar las penurias del abastecimiento (…) trajeron productos importados para tener algo qué vender para diciembre y la Sundde llegó a bajarles el precio al 50% sin siquiera revisar el costo de las facturas”, denunció.

Sobre los bonos de “niño Jesús” acusó que “es realmente sorprendente cómo se utilizó el populismo político en un proceso electoral de estar regalando cosas para tratar de llevar el voto a un lado (…) con un bono de Bs. 50 mil lo que estás es administrando la miseria, pero claro, todo el mundo lo querrá recibir porque es mejor que no tener nada”.

“Mientras el gobierno siga repartiendo dinero sin tener respaldo alguno la inflación va a seguir aumentando (…) el gobierno aumentó el dinero en el mercado en más de 900%, eso es gasolina para la inflación”, concluyó.

Etiquetas: Carlos Larrazábal | crisis económica | Fedecámaras