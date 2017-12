Fedecámaras: La economía venezolana caerá 12 % en 2018

ND / foto: Unión Radio / 14 dic 2017.- El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazabal, aseguró que no se augura un buen futuro para la economía venezolana si no se hacen correctivos inmediatos. Según sus cifras, el descenso económico nacional cerrarán en 5% este año y la inflación por encima del 1.200%.

“La economía venezolana sigue cayendo, se sigue destruyendo la confianza y la capacidad de inversión en el país. En 2018 la economía va a caer cerca de un 12.5 %, una caída que ya acumula las de los cuatro años anteriores, superando un 35 % desde el 2014”, indicó.

Más adelante señaló que sectores como el de construcción, comercio y manufactura “presentaron una caída superior al 50 % durante los últimos cuatro años. “Preocupa que el Gobierno Nacional no muestre disposición a hacer cambios significativos en las políticas económicas que han llevado al país a esta debacle”.

Asimismo dijo que no han propuesto solución creíble alguna y por lo tanto ve necesario que se firme de forma inmediata un acuerdo en República Dominicana, con el que espera, se puedan hayas soluciones para la crisis económica que ataca el bolsillo de los venezolanos.

