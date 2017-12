Fedecámaras: La economía se dolariza y el Gobierno no toma medidas

ND / 13 nov 2017.- El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, indicó este miércoles que es formal la entrada del “lobo” de la hiperinflación al país, así lo reseñó la periodista Dayrí Blanco de El Carabobeño .

“Eso es dramático, porque nos está descapitalizando a todos por igual, y desde el Ejecutivo se inyecta liquidez monetaria de más de 900% en lo que va de año, que es la gasolina principal de la inflación”, dijo Larrazábal.

Asimismo precisó que el panorama económico para este 2018 es desalentador. “La variable que más va a afectar son los ataques que se están dando al sector comercio en estas últimas semanas donde llegan fiscales sin derecho a la defensa y hacen bajar precios en 50% y eso los lleva a la quiebra, los trabajadores no tendrán puestos de empleo en enero porque se está descapitalizando a esos comerciantes que son, en la mayoría, negocios familiares que no tienen cómo responder”.

Por otro lado destacó que es preocupante “cómo la economía se dolariza a la tasa que no se puede nombrar, pero que es la que está tomando posesión del mercado y el Gobierno no toma medidas sino que inventa criptomonedas que no le da confianza a los inversionistas”.

Lea la nota completa: Fedecámaras alertó que ya llegó el lobo con la entrada formal a la hiperinflación

