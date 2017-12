Especial ND: Para una cena navideña de 5 personas hay que disponer de al menos Bs. 2.4 millones

Gilberto Rojas / 18 dic 2017.- La búsqueda de los ingredientes para la cena navideña del caraqueño se ha vuelto una “odisea”, una “tragedia”, una “tortura”, una “calamidad”, o quizás un par de adjetivos más gráficos según a quién se le pregunte. Por ello el equipo de Noticiero Digital salió a recorrer varios mercados populares del centro de Caracas, de Los Teques y de San Antonio de Los Altos para corroborar lo dicho por los ciudadanos.

La familia venezolana promedio es de cinco personas y una cena navideña regular lleva al menos una hallaca, un bollo, una ración de pernil, de pan de jamón y de ensalada de gallina, un vaso de refresco y un dulce, sea de lechosa, panetón o torta negra. Recuerde, todo esto hay que multiplicarlo por cinco.

Pues todo esto sale al menos en Bs 2.435.000. Lo que era una cena navideña que llevaba más trabajo que preocupación a la hora de comprar los productos ahora se ha puesto cuesta arriba para muchos venezolanos, y para otros sencillamente imposible.

Estos son algunos de los precios encontrados en los mercados populares:

Hallacas: Bs. 55.000

Bollos: Bs. 30.000

Pan de Jamón: Bs. 180.000

Pernil: Bs. 350.000

Panetón: Bs. 120.000

Uvas: Bs. 50 mil (nacionales) / Bs. 380.000 (importadas)

Mandarinas: Bs. 9.000

Nueces: Bs. 1.700.000

Avellanas: (No se encontraron)

Pasas: 1.700.000

Aceitunas rellenas: 1.300.000

Torta negra: Bs. 275.000

Dulce de lechosa: Bs. 90.000

Quinta Crespo ya no es como antes

“Llevo dos semanas buscando lo que me hace falta para mi pan de jamón y mis hallacas”, dijo la señora Miriam Veloz en Quinta Crespo mientras veía un cartel donde decía “no hay pasas ni aceitunas, no insista”. A Miriam no solo le ha costado conseguir los implementos para hacer su cena navideña, sino que una vez los encuentra se le hace imposible adquirirlos.

Con un papelón con limón en las manos, y solo luego de regatear con el vendedor para poderlo pagar a Bs.4.500 comentó: “Yo vendía panes de jamón, hallacas y bollos en mi casa, el año pasado me olvidé de eso por lo caro que estaba todo, pero ahora no sé qué voy a hacer, mis muchachos van a venir y no sé qué les voy a dar porque no he hecho ni para la ensalada de gallina”.

Dentro del populoso mercado se pueden ver lugares vacíos; unos que en otrora eran tiendas repletas de mercancía, ahora cuentan con solo con una decena de artículos; empleados leyendo o jugando con el teléfono sin clientes que atender en pleno 15 de diciembre; colas algo numerosas en las tiendas de pollo y carnes, las que quedan; empleados agarrando las santamarías atentos a cualquier conato de saqueo, y un ambiente navideño que brilla por su ausencia.

Gonzalo Navas, quien con la mirada perdida veía en dirección a varias tiendas que mostraban los precios cambiados de varios artículos navideños se sorprendió cuando vio lo que le costarían las pasas. Bs. 1.700.000 el Kg; más abajo decía 1.300.000 el Kg. de aceitunas rellenas; Bs. 380.000 el Kg, de alcaparra y así sucesivamente.

Primero se rió y luego apuntó: “¿Quién puede comprar esa vaina? Yo me traje mi pensión y la de mi mujer para ver si podía comprar al menos para 30 hallacas y no me alcanza ni para un kilo de pasas, ¿a dónde vamos a llegar?”.

Y ni hablar del Pan de Jamón, “más caro sale hacerlo que comprarlo, y esos panes de jamón que están vendiendo en la calle parece que los hacen con fiambre”. El Pan de Jamón en Quinta Crespo tiene precios que oscilan entre Bs. 150 mil y Bs. 275 mil dependiendo de la tienda, el tipo de jamón, el tipo de masa y el día. Estos precios ya pudieron cambiar a la hora de la publicación de este trabajo.

En La Hoyada ya no hay comida

En Quinta Crespo los implementos para la cena navideña están costosos, pero en el mercado de La Hoyada no hay. Los comercios que se extienden por la zona ya no tienen las acostumbradas “cestas navideñas de Caracas”. Esas cestas traían hasta hace unos años todos los implementos para 100 hallacas, pero este diciembre brillaron por su ausencia.

Anavella Villa, quien llevaba una franela de una institución pública, pero que también es madre de dos pequeñas fue a buscarlas. “El año pasado no estaba aquí en Caracas y no las compré, pero todos los años me llevaba una para mi casa y otra para la casa de mi mamá, pero nos las consigo. Vengo de Quinta Crespo y tampoco las vi allá”.

“Me saldrá comprar las hallas hechas y ya, pero cada una está en Bs. 50 mil, tocará solo comer hallacas el 24 y el 31”, concluyó.

Durante el recorrido se vieron hallacas con precios de Bs. 50 mil a Bs. 65 mil. El año pasado cada hallaca costaba en promedio Bs. 1.500. No hay evidencia más clara de la inflación que se está viviendo.

En los Altos Mirandinos hay dos extremos

En Los Teques los ingredientes para la cena navideña no se consiguieron. En el mercado de Puente Castro solo se encontraron las hojas para las hallacas en dos puestos, uno las tenía en Bs. 7 mil y otro e Bs. 9 mi.

En el mercado de El Paso no había nada de ingredientes navideños. La cena navideña para los tequeños tendrá que llegar importada de otras ciudades.

Ahora, en el mercado de San Antonio de los Altos sí había casi todo y los precios no eran tan distintos como en Quinta Crespo, no obstante la cantidad de gente comprando este tipo de artículos no era la habitual para las fechas y las colas, más allá de por la escasez de efectivo y la lentitud de los puntos de venta, eran inexistentes.

La señora Alonsa Bonilla, vendedora del lugar tenía un estante lleno de nueces, otro de aceitunas, otro de dulces, pero en el que decía pasas solo había un par de bolsas. Se le preguntó si las había vendido todas y esto fue lo que respondió: “A cuatro sacos de pasas le cayó alimaña (…) las perdí todas. No puedo comprar más, ahorita estoy rezando para vender lo que me queda, pero la gente pregunta y se va, no se llevan nada, estos precios están de miedo, pero si no los pongo así voy a perderlo todo”.

La familia venezolana tiene varias costumbres o tradiciones para las fiestas navideñas y de fin de año; Pintar la casa, comprar estrenos para los chicos, reunirse en familia, comer una cena navideña entre todos los miembros de la familia y la entrega de regalos. Hoy, ¿cuál puedes hacer?

