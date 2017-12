Especial ND: Cada día ocurren ocho ejecuciones policiales, según Luisa Ortega Díaz

Juan Francisco Alonso / 20 dic 2017.- Las posibilidades de que un venezolano sea asesinado precisamente por aquellos que recisamente deben protegerlo (es decir, policías y efectivos militares) son altas. En el país cada día se registran, en promedio, ocho ejecuciones policiales o militares, según las cifras que el Ministerio Público manejaba hasta que Luisa Ortega Díaz fue despojada de su cargo de Fiscal General por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, el 5 de agosto.

Entre enero y julio de este año la Fiscalía había contabilizado que 1.848 ciudadanos perdieron la vida a mano de agentes de la ley durante distintos procedimientos de seguridad ciudadana. Las cifras de ejecuciones policiales figuran en la extensa demanda por “delitos de lesa humanidad” que la ahora disidente presentó el pasado 15 de noviembre ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Nicolás Maduro, los ministros de la Defensa e Interior, generales Vladimir Padrino López y Néstor Reverol Torres, respectivamente; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López; y el excomandante de la Guardia Nacional y actual jefe de Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides.

Ortega Díaz además informó al juzgado de La Haya (Holanda) que desde que el Gobierno puso en marcha la cuestionada Operación Liberación del Pueblo (OLP), el último plan de seguridad ciudadana él cual es dirigido y ejecutado por militares, en julio de 2015 el número de ejecuciones extrajudiciales se disparó.

Así le reportó a la instancia internacional que la cifra de ajusticiamientos pasó de 1.777, en 2015, a 4.667, en 2016, sin contar que determinó que 505 personas fueron asesinadas directamente por agentes que participaron en los distintos operativos de la OLP.

“Las cifras hablan por sí solas, decir que al menos el 20% de los homicidios los cometen fuerzas policiales al servicio del Estado constituye una estadística escandalosa, y demuestra que tal como lo afirmamos, existe una política oficial de asesinatos sistemáticos de personas, que son ordenados y ejecutados desde el ejercicio del Poder Público en Venezuela”, denunció la Fiscal General en el exilio, quien antes señaló: “No es un error afirmar que tanto el presidente Nicolás Maduro Moros, como quienes ocuparon el Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López y Néstor Luis Reverol, bajo el pretexto del combate a la violencia delictiva, optaron por diseñar y ejecutar un plan de asesinatos masivos, con la paradoja de intentar controlar la cifra de homicidios, generando más homicidios”.

González López fue el ideólogo de la iniciativa, mientas que Reverol y Benavides la pusieron en práctica.

Siembra del terror

Aunque el objetivo oficial de la OLP era reducir los altos índices delictivos, Ortega Díaz aseguró a la Corte que las autoridades tenían otro propósito oculto: Generar un “estado de terror” que les permitiera asegurar su permanencia en el poder.

Para sostener esta tesis, la jurista guariqueña expuso a la fiscal y a los magistrados del juzgado internacional el hecho de que el número de homicidios lejos de reducirse ha aumentado durante la aplicación de este plan.

En 2015 contabilizó 17.778 asesinatos, lo cual se traduce en una tasa de 58,1% por cada 100 mil habitantes, pero en 2016 la misma pasó a 21.752 muertes, con lo cual la tasa subió hasta 70,11%.

“La OLP se convirtió en consecuencia, en el mecanismo de terror por excelencia implementado por el Estado. El accionar de los funcionarios, y el discurso oficial del Presidente de la República y de sus ministros, quienes emitieron mensajes claramente autoritarios, de acuerdo con los cuales el Estado se maneja sin ningún tipo de límites y consecuencias. Conforme a estos mensajes, el Gobierno puede disponer de la vida y de la libertad de las personas sin ningún tipo de responsabilidad posterior, y sin que medie ningún control legal ni institucional. Con la consolidación de este plan, se masificó la violación de Derechos Humanos y la persecución política. Los funcionarios policiales y militares actuaron contra la población civil sin temor alguno de sufrir las consecuencias de sus actos, debido a que las instrucciones de sus superiores jerárquicos claramente los cobijaban bajo un manto de impunidad”, remató.

Esta iniciativa fue duramente cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que el plan se había constituido en una “razzia” contra los pobres. Las cifras que maneja Ortega Díaz le dan la razón, pues el 100% de los 505 asesinados durante las OLP vivían en zonas pobres, el 99% eran hombres y de ellos el 95% tenían entre 17 y 35 años de edad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha expresado su alarma por esta iniciativa, al recordar que según los estándares internacionales los militares no deben asumir funciones de seguridad ciudadana, porque ellos no están formados para ello sino para la guerra y que las experiencias en la región donde se les ha incluido en la lucha contra el crimen no ha dejado más que un saldo de graves violaciones a las garantías fundamentales de los ciudadanos.

