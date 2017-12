Empresas Polar desmintió rumores sobre Lorenzo Mendoza

ND / 14 dic 2017.- A través de su cuenta en Twitter Empresas Polar desmintió este miércoles rumores sobre su presidente, Lorenzo Mendoza, y aclaró que el empresario no posee cuentas en redes sociales. “Nuestro presidente Ejecutivo, Lorenzo Mendoza, no tiene cuentas en ninguna red social. Por ello, les pedimos compartir este mensaje para evitar la difusión de perfiles y rumores falsos“, puntualizó la empresa.

Esta aclaratoria surge luego que ha rodado en plataformas digitales comentarios sobre Mendoza relacionados a una posible candidatura presidencial, información que hasta ahora no ha podido ser confirmada por el propio empresario.

Etiquetas: candidatura presidencial | Empresas Polar | Lorenzo Mendoza | redes sociales