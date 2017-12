Especial ND: La emigración venezolana sale ahora por la Bandera

Julio Materano / fotos referenciales / 22 dic 2017.- La mañana llena de movimiento a la terminal de La Bandera, y el bullicio se hace espeso. No tardan en llegar más pasajeros que se suman al amasijo de usuarios. Los bolsos desperdigados se cuentan por docenas. Están diseminados por los pasillos que se desbordan de viajeros, personas que en su mayoría tienen 24, 48 y hasta 72 horas a la espera de un pasaje o, lo que es igual a decir, un puesto de autobús que no termina de habilitarse.

Los más entusiastas duermen sobre cartones, colchones improvisados o sobre sus propios equipajes. Otros, se conforman con leer sus nombres en las listas de espera, que se elaboran espontáneamente, y se retiran a casa para descansar por las noches. Son los emigrantes de última hora, personas que toman por excusa la Navidad para abandonar el país y empezar una vida nueva en otras latitudes.

Quienes completan las jornadas maratónicas por un boleto se dicen impacientes, están agitados y jadean la demora. Quieren marcharse de una vez pero hay pocas unidades. Más del 70% de los autobuses de las líneas de largas distancias están en paro técnico por la crisis de repuestos y no hay vehículos de relevo, advierte el gremio.

Lea más: Efe: Ancianos enfrentan las consecuencias de la crisis de migración de Venezuela

Lea más: Estado de decepción en la frontera

Angélica González es de La Guaira y dice que lleva dos noches durmiendo en el piso desnudo de La Bandera. Aspira viajar a San Cristóbal para reencontrarse con su familia paterna y continuar su ruta hacia Bucaramanga, un destino intermedio donde espera rehacer su vida por algunos meses hasta poder establecerse en Bogotá, su ciudad de ensueño.

Angélica repasa su proyecto de vida tumbada en el piso, con las piernas apoyadas sobre sus dos únicas maletas, una de ellas a medio cerrar, con la ropa desparramada de tanto desenfundar y guardar el dinero que usará para comprar el pasaje que le desvela el sueño. La universitaria de 29 años evoca sus sueños y anhelos en medio del alboroto feroz que se traga sus palabras. Y se lamenta también por la Venezuela que no ha podido ser: el país de progreso donde aspiraba convertirse en docente.

“Es feo decirlo, pero el Gobierno ha convertido el país en una m… Cuanto más tiempo estoy aquí más crece mi desilusión y desencanto. La inseguridad se desborda, no hay nada para comer y si te enfermas eres hombre muerto. Ya perdí un primo a quien mataron para quitarle su carro”, se lamenta con cierto dejo de amargura.

Al igual que Angélica, una estudiante con una carrera a medio camino, decenas de jóvenes y adultos de avanzada edad han decidido conducir sus planes de emigración por tierra, por pavimentos enlosadas de retos que incluyen desafíos como el desabastecimiento de combustible, la inseguridad y las bandas armadas que embisten a los autobuses en los caminos estrechos.

A propósito del cierre de 2017, la Asamblea Nacional advierte que en este año los venezolanos viven la peor crisis económica, social y política de la historia. Según el Parlamento la inflación acumulada supera el 2.000% y el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un descenso de 34%, lo cual justifica la recisión en una economía dependiente de la renta petrolera.

Colapsa Misión Transporte

En La Bandera, el principal embarcadero terrestre de la Gran Caracas, las ciudades contiguas a la frontera colombiana encabezan la demanda, entre ellas San Cristóbal, Maracaibo y Barinas, cuyas taquillas lucen abarrotadas. De acuerdo con datos oficiales, en La Bandera operan 36 rutas largas y 42 cortas que reparten pasajeros por todo el territorio nacional.

Pero solo una línea acapara más del 70% de la demanda hacia el occidente del país, donde parten más de 650 pasajeros por día. Es la Misión Transporte, un programa gubernamental que ofrece tarifas subsidiadas a los usuarios y que oscilan entre 22 mil y 38 mil bolívares, siendo Boconó, en el estado Trujillo, el destino más económico y San Cristóbal el más costoso.

Viajar hasta Maracaibo a través de las unidades del Sistema Integral de Transporte Superficial tiene un costo de 31 mil bolívares y para Mérida, el precio asciende a Bs 36 mil. Llegar a San Fernando de Apure solo cuesta Bs 23 mil. Son pasajes subsidiados que escasean a toda hora.

Puertas afuera, donde se robustece un mercado paralelo de transporte por cuenta de la crisis, un pasaje hacia Maracaibo puede costar hasta 500 mil bolívares, mientras los piratas a San Cristóbal alcanzan los 600 mil. Los precios se ajustan conforme transcurra el día y en algunos casos son negociables, pero se deben cancelar siempre en efectivo.

Los costos elevados de las líneas privadas, aducen usuarios, han volcado toda la demanda sobre las taquillas de Misión Transporte, el principal atractivo para temporadistas ávidos de pasajes. Pero la misión, que allí cuenta con 11 rutas largas y una corta, hasta Maracay, no está al margen de la crisis que pasma el sector transporte y que, según la extinta Alcaldía Metropolitana, ha obligado al 10% de los conductores a abandonar la actividad.

“En Misión Transporte solo tenemos un vehículo por destino. Hemos tenido que habilitar unidades de mediana capacidad, con 32 puestos, para las rutas largas”, cuenta Anderson Jiménez, uno de los taquilleros. Fuentes de la dirección aseguran que se trata de una medida improvisada que viola la Ley de Transporte, que norma lo referente a la movilidad y establece parámetros de seguridad.

Quienes viajan a través de los terminales resienten la falta de dispositivos para el pago electrónico y critican la falta de efectivo que juega en su contra. “Los bancos solo te dan 20 o 30 mil bolívares y eso no alcanza para comprar un pasaje en servicios privados”, dice Yusmary Ramírez.

Carmen Ortega tenía 21 horas de espera y una lista inconsistente de usuarios por delante. El orden flaquea y los viajeros se mudan de lista en lista. “Subirte a un aun autobús no te garantiza que llegues a tu destino. Hay muchos factores, como las fallas por repuestos, que interrumpen el viaje”, advierte.

Dinámicas aprendidas

Doris Gutiérrez, una viajera de 72 años, que llevaba más de 72 horas en el lugar, dice que se conoce la dinámica de La Bandera. “A las 10 evacúan los pasillos y bajan a las personas al último piso, a la zona de embarque. Allí donde todo el mundo se acomoda y tiende colchonetas para dormir”, dice. Doris se sabe abatida por el cansancio: desea llegar cuanto antes a San Cristóbal, su ciudad de origen desde donde partió a Caracas, para ver a su hija graduarse de enfermera.

En el lugar se solapan las historias de miedo y los testimonios desesperanzados que son sentencias de abandono en un país donde todos evalúan la posibilidad de marcharse. Allí se mimetiza el drama de quienes se van porque no consiguen medicamentos, porque no les alcanza el sueldo y los relatos de quienes se saben acorralados por una emergencia humanitaria compleja que no discrimina. Según Caritas Venezuela 71% de las familias venezolanas ha reportado el deterioro de su alimentación, 64% ha incurrido en algún tipo de privación alimenticia y 38% ha tenido que desincorporar algún miembro de la familia para bajar la presión de consumo.

Lea más: Ucab: Seis de cada diez venezolanos creen que 2017 fue el peor año de sus vidas

En torno a ello, este miércoles el diputado a la Asamblea Nacional (AN) y miembro de la Comisión Permanente de Finanzas del Parlamento, Rafael Guzmán, indicó que este año Venezuela importó 50% de lo que se logró en el año 2012. Y remató sus declaraciones indicando que la nación produce la mitad de lo que producía a finales de los 60.

Unidades sin repuestos

La diáspora se repite en Peli Express, una terminal privada en el este de la ciudad, que retrata el drama de la huida en un país cada vez más aislado y cuyos habitantes recurren a los autobuses para intentar burlar el cerco económico que ha desarticulado el servicio aéreo de Venezuela.

En los últimos cuatro años al menos 11 aerolíneas internacionales han suspendidos sus operaciones. Las empresas arguyen la deuda que mantiene el Gobierno con el sector, cuyo monto, asciende a 3.800 millones de dólares. Entre las compañías que cesaron operaciones se cuentan Air Canada, Alitalia, United Airlines y Lufthansa, por mencionar algunas.

Es viernes por la mañana y Angie Rocha, una usuaria de Peli Express, anhela viajar a Maracaibo con su esposo. Es de Petare y dice que llegó a las 6:00 de la mañana del día anterior. Es la 23 de la lista número 3 y hace memoria de su puesto, se lo repite recurrentemente para no extraviar su puesto mental, un orden improvisado por los viajeros que no garantiza una salida a tiempo.

Angie piensa que podrá viajar el sábado, pero no está segura de ello: lo duda. Admite, en voz baja, que se va del país. Y agrega, con tono avergonzado, que se marcha a Valledupar, donde reside su madre y se inscribió en una bolsa de trabajo en septiembre cuando dejó a su hijo allá. “Allá podré tener dos turnos de empleo, alquilar una casa y amoblarla como tanto he soñado. Trabajé en el Abasto Bicentenario y lo que recibí de utilidades no me alcanza ni para comprar un pantalón”, afirma.

La salida hacia Colombia luce como una bifurcación. Están quienes se van por Maracaibo e ingresan a través de Maicao y La Guajira. Y están también los que salen por San Antonio, en Táchira, y se decantan por Cúcuta, Bucaramanga y Cali. Samuel Molina tiene 59 años y es uno de ellos. Dice que se va con 500 mil bolívares y recita su historia con soltura. Fue chofer toda su vida, pero debió incursionar en la vigilancia privada desde 2005 por problemas de salud: es hipertenso, diabético y tiene dificultades cardíacas.

No consigue la medicina para aliviar sus males y vive con una arritmia que hoy encarna una sentencia de muerte casi segura. “Me voy a Medellín donde me esperan mis hermanos con un saco de limón para vender jugo. En Venezuela dejo a mis hijos mayores de edad y una patria de añoranzas”, dice.

vaya al foro

Etiquetas: crisis del transporte | emigración