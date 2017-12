Economista: Liberar el control cambiario atacaría la hiperinflación

Xulamy Fernández Lovera / 20 dic 2017.- El economista del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela (CIFO) y de la Asociación Latinoamericana de Economía Marxista (ALEM), Manuel Sutherland, aseveró que el país nunca había entrado en hiperinflación, y esa es la razón por la que “el dinero pierde todo valor”. Por ello asomó como una solución la implementación de la liberación del control de cambio como una medida para atacar ese problema que afecta a la nación.

“Si el Banco Central pudiera vender divisas, no a $10 que no se refleja en nada, sino a un precio con el que se pueda establecer un control de cambio más bajo, sería parte de una de las soluciones”, sostuvo el experto en materia económica en el programa A Tiempo de Unión Radio.

El economista destacó que es hora de resolver los problemas fundamentales del país, “sobre todo el proceso hiperinflacionario que ha destruido el salario”.

En ese sentido, mencionó el proceso de diálogo, en el que a su juicio “hay que resolver esos temas”, e indicó que con ello se lograría contribuir a las mejoras tan necesarias que requiere el país.

“Para el Gobierno no hay problemas económicos puntuales, sino una guerra económica. El contrabando es uno de ellos. Para ellos los productos se van a otros países por esta vía (…) No veo necesidad de una serie de controles absurdos que no conllevan a nada”, destacó el declarante tras ser cuestionado sobre las denuncias del presidente Nicolás Maduro de una posible ruptura de relaciones comerciales con islas del caribe como Bonaire y Curazao.

Etiquetas: control de cambio | hiperinflación