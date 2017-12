Dirigentes opositores rechazan la eliminación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas

ND / foto referencial: El Universal / / 20 nov 2017.- Dirigentes de oposición rechazaron la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente que elimina la Alcaldía Metropolitana de Caracas y también la del Alto Apure, luego de las denuncias de trabajadores por supuestas irregularidades.

El diputado y presidente encargado de ABP, Richard Blanco, precisó que “este régimen le robó el voto a los caraqueños. Primero encarcelan al alcalde Ledezma, luego les quitan los programas sociales a los ciudadanos y ahora en pleno diciembre botan a los empleados y obreros. ¡Son una verdadera Plaga!”, comentó.

Por su parte, el diputado y dirigente e VP, Juan Andrés Mejía, sostuvo que “la Alcaldía Metropolitana es creación del chavismo desde la Constitución del 99 y 18 años después la eliminan a través de la ANC fraudulenta, simplemente porque no son capaces de ganarla y la dictadura no cree en la descentralización”.

Stalin González‏, diputado, también criticó la medida. A través de su cuenta de Twitter dijo que “la Alcaldía Metropolitana ha sido la institución más violentada en nuestra historia administrativa por el tan sólo hecho de ser gobernada por la oposición. A sus empleados mi solidaridad y completo apoyo”.

Asimismo indicó que “hoy Venezuela vive un gran golpe a la descentralización y la autonomía municipal. Las Alcaldías Metropolitanas están concebidas en la Constitución y es sólo potestad de la Asamblea Nacional su creación y organización como lo dicta el Art. 172”.

“Denunciamos al mundo entero que ¡están violando la Constitución! y jugando con la voluntad de los venezolanos por el simple hecho que las alcaldías metropolitanas estén gobernadas por oposición. La ANC es un fraude y no tienen la potestad de legislar”, denunció.

El ex secretario de la AN y miembro de La Causa R, José Ignacio Guédez‏, se preguntó: “¿todavía hay alguien que no entienda que el primer punto de cualquier diálogo o negociación debe ser el desmontaje de la ANC? En Venezuela el problema es la ilegítima constituyente y la falta absoluta de estado de derecho. Lo demás es consecuencia”, apuntó.

Finalmente, la diputada Delsa Solórzano recordó que solo la Asamblea Nacional puede eliminar una institución como la Alcaldía Metropolitana de Caracas. “Hoy la írrita ANC de nuevo atenta contra las ciudadanos dando un golpe a la Constitución y a la descentralización. Solo la Asamblea Nacional puede organizar y crear Alcaldías Metropolitanas”.

