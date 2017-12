Dip. Biagio Pilieri: Cerramos el 2017 sin acuerdo para combatir la hambruna y la falta de medicinas

ND / nota de prensa / San Felipe 31 dic 2017.- El coordinador general del partido Convergencia e integrante de la fracción 16 de Julio, diputado Biagio Pilieri, lamentó este domingo que el 2017 esté cerrando con protestas por la escasez de alimentos, y la promesa absurda y ausencia del pernil.

“Lo que enfrentamos no ha sido fácil y todo indica que día a día se va a ir agudizando. Cuando creemos que nada puede estar peor vemos como los más vulnerables, los niños y los abuelos, están sufriendo una terrible desnutrición. En pocas palabras, están siendo asesinados, consecuencia de un modelo económico que claramente ha sido un real fracaso”.

Pilieri reiteró la posición en contra del diálogo Gobierno – oposición. “A todas luces no ha rendido frutos, no se puede agradecer por la excarcelación de menos del 20 por ciento de presos políticos, lo digo con toda responsabilidad, porque empezando que esos ciudadanos nunca debieron estar privados de libertad, sus casos están viciados por todos lados y además gozan de cautelares, ¿Qué se le explique a los venezolanos cuáles han sido los avances de las reuniones en República Dominicana cuando diariamente mueren menores por hambre y el gobierno se negó a la apertura del canal humanitario?”, dijo.

Criticó a la dirigencia oposición por viajar al exterior. “En todos los estados se registran manifestaciones porque al parecer el que viajó a acompañar a algunos dirigentes políticos para celebrar las fechas decembrinas fue el gas doméstico”.

Pilieri aseguró que a falta de harina se ha retomado el moler maíz, “somos un país que hizo millonarios a los que se autodenominan obreros y socialistas, los mismos que califican el 2017 como el año heroico aunque la tasa de mortalidad se incrementó y no sólo por el hampa, murieron más de 100 venezolanos en protestas y no hay respuesta, más de tres mil niños tienen la vida colgando de un hilo por desnutrición, cifras oficiales del descenso infantil no se tienen pero es alarmante el estado en el que han cerrado sus ojos, ni hablar de los enfermos quienes no cuentan con sus medicamentos y la migración ya de millones de coterraneos se siente en cada hogar venezolano”.

El parlamentario cerró indicando que “ya el mundo conoce el problema de los venezolanos, pero somos nosotros mismos los que debemos organizarnos y buscar solventar el problema, se tiene que buscar la manera de reactivar el aparto productivo y encarcelar a los verdaderos responsables de la crisis alimentaria y en la salud”.

