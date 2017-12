Darío Vivas: Perdimos espacios por no lograr una alianza perfecta

ND / foto: @VTVcanal8 / 14 dic 2017.- El vicepresidente de movilización del Psuv, Darío Vivas, lamentó que no haya habido una “alianza perfecta” en algunos municipios. Destacó que esta situación hizo que el oficialismo “perdiera espacios”.

Así lo comentó el jueves en el programa Encendidos, transmitido por VTV.

Vivas comenzó refiriéndose al caso del dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, quien no reconoce a Omar Prieto como Gobernador del estado Zulia.

En su opinión, el dirigente opositor “responde a la violencia criminal que se ha desatado en este país durante estos 18 años de revolución (…) No nos sorprendió que haya desconocido a la Asamblea Nacional Constituyente, porque como ellos no creen en la democracia, no creen en la soberanía popular, trabajan es para el golpe de Estado, la interverncion”.

“Ellos pensaron que nos pueden chantajear (…) el pensó que podía presionar, que aquí no había un Estado de derecho, que aquí no hay justicia, él llegó a pensarlo, bueno, que siga diciendo que no reconoce, tenemos al gobernador que es Omar Prieto y Omar Prieto va a gobernar el estado Zulia (…) El pueblo del estado Zulia sí lo reconoce porque votaron más que para elegirlo a él (a Guanipa)”, afirmó.

División en el chavismo

Por otra parte, Vivas reconoció que en algunos municipios no se logró la “alianza perfecta” del oficialismo, “pero esa es la democracia”.

“En algunos lugares eso nos ocasionó la pérdida de esos espacios (…) Esas son las cosas que tenemos que reflexionar a lo interno de nuestras organizaciones y siempre pensar en lo que nos dijo el comandanste supremo el 8 de diciembre del año 2012, cuando vino a hablarle al pueblo venezolano, les llamó la atención a todos los sectores revolucionarios (…) que nos dijo que la divisa era la unidad”, comentó.

A su juicio, “sobre eso sería bien bueno que se reflexionara y al mismo tiempo nosotros no podemos dividirnos sencillamente porque vamos a competir por una alcaldía, cuando siempre hemos hablado de un proyecto de transformación de la patria que va más allá de cualquier alcaldía o gobernación”.

Etiquetas: Darío Vivas | Elecciones municipales 2017 | Psuv