Columnista de Aporrea pide a la ANC “permiso para odiar”

Yuri Valecillos, columnista de la página web www.aporrea.org, publicó un artículo de opinión titulado: Ciudadanos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, pido vuestra anuencia para odiar, en el que analiza la llamada “Ley contra el Odio”, promulgada por la ANC, y en la que expresa su desencanto con la “Revolución Bolivariana”. Por considerarlo de interés para los lectores de Noticiero Digital, nos permitimos su reproducción, a continuación:

“Venezuela es un país donde existen leyes y no se cumplen, donde nada se explica y donde la política de hechos y actos cumplidos es el pan nuestro de cada día, un país rico con millones de pobres, un país donde hubo una Robo/ilusión y no una revolución, una nación donde se tortura en zonas militares a jóvenes hasta la muerte, donde desaparecen a dirigentes revolucionarios, donde se mantiene en el destierro de hecho a decenas de miles de compatriotas al no otorgarles pasaportes, aunque paguen por dicho documento de identidad y aunque cumplan con todos los requisitos para obtenerlo.

Ciudadanos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente deben su anuencia para odiar a quienes llevaron a cabo la Masacre de Barlovento, si yo solo los odiare y no les aplicare castigo alguno, solo me queda tenerles mucho rencor a quienes llevaron al infierno, a la vejación suprema a un grupo de jóvenes cuyo único delito era ser pobres y en la Venezuela universalmente alfabetizada, estos no supieran leer y escribir : http://www.2001.com.ve/en-la-calle/146314/masacre-de-barlovento–10-claves-sobre-las-dos-fosas-comunes-hechas-por-militares.html

Muy nobles, carismáticos, lucidos, dignos, honrados por el voto si todo eso y más, ustedes plenipotenciarios y supraconstitucionales, les pido no me castiguen por odiar a los que no se atreven a llevar a cabo una investigación formal, una auditoria publica e independiente acerca de los bienes y la gestión de Jorge Rodríguez, Erika Farías, Pedro Carreño, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Tania Díaz, permitan que conozcamos su dirección de habitación y sus cuentas. Y claro permítanme odiarlos por no permitir dicha auditoria: http://diariodelinmigrante.com/0105escandalo-nacional-cabello-tiene-110-apartamentos-en-dubai/

Os suplico de la manera más atenta que hagan que el Contralor General de La Republica diga cuáles son sus investigaciones y que nos ilumine acerca de su salida por la tangente de lo que es el NEPOTISMO POSITIVO, pero que ante todo explique las razones por las cuales nunca parece haberse enterado del desfalco que sufría en la nación en sus narices. Permítanme odiarlo a el y a su familia.

Muy honrados y dignos miembros electos por el pueblo venezolano, para dirigir los destinos futuros a corto, mediano y largo plazo Le suplico me permitan la posibilidad de odiar al sobrino de la primera combatiente, si a ese implicado en el caso de la estafa a la nación, por medio de PDVSA. Permítanme aborrecer y maldecir el nombre de Diego Salazar hijo y el de su padre por el desfalco que cometieron con la nación y con sus habitantes.

Les ruego que me dejen odiar por un ratito a Elías Jaua y a su actuar errático y demagógico como Ministro de Agricultura y Tierras y de la misma manera a Jorge Rodríguez por el castigo que bajo su gestión vivió y vive Caracas.

Y claro os pido vuestra anuencia, os pido vuestro permiso para pedir castigo a estos crápulas, os demando que me permitáis odiar, que me deis permiso y licencia para no olvidar lo que hicieron con una nación que envía a sus mejores hijos fuera de la patria a sufrir humillaciones, una nación que tiene a desterrados como yo, que convirtió a más de un practicante de la fe en un agente de los servicios de seguridad.

A vosotros miembros de la muy conocida ANC, no puedo odiaros, ustedes solo avergüenzan el gentilicio.

Notas a pie de página: Hoy recibí una nueva llamada, alguien con acento absolutamente venezolano… “NO TE VAMOS A DAR EL PASAPORTE, MALDITO HDP” imagino que es verdad y es parte de la política de destierro del gobierno de Nicolás y su equipo.

La “ROBO/ILUSION venezolana tiene en su haber desaparecidos, asesinados, presos políticos, corrupción que deja a la IV república como un bebe de pañales, nepotismo, persecución a la disidencia, censura y cierre de medios de comunicación, opacidad en las cuentas gubernamentales. Y desterrados.

