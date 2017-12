CNE aún no publica lista de centros reubicados

ND / 9 dic 2017.- La rectora del CNE, Tania D’Amelio, señaló el viernes que algunos centros reubicados para las elecciones regionales regresarían a su lugar de origen. Sin embargo, no detalló cuántos eran ni a cuáles entidades correspondían.

A finales de noviembre, la rectora principal Socorro Hernández aseveró que la lista de los centros de votación reubicados sería publicada en los próximos días. Sin embargo, hasta este sábado no había sido colgada en el sitio web del ente electoral.

Esta semana, Josefina Pantin, coordinadora nacional de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, criticó que hasta ahora no se haya publicado algún anuncio sobre la reubicación de los centros de votación. Según dijo, hasta este jueves más de cien centros de votación no fueron regresados a sus sitios originales, “y los pocos que se han revertido, no han sido anunciados de manera formal por el CNE”.

En ese sentido, Súmate denunció días atrás que un total de 169 centros habían sido reubicados. “Los análisis preliminares indican que de los 169 centros reubicados, 106 fueron reubicados hacia centros nuevos y 63 restantes fueron migrados hacia centros ya existentes”, dijo Francisco Castro, director de Súmate, de acuerdo a El Nacional.

Para Vicente Bello, representante electoral de UNT, el organismo comicial dio una oferta engañosa cuando dijo que algunos electores serían devueltos a su centro de votación tradicional. “No se ha devuelto a los electores a los centros de votación donde estaban asignados para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. Desde entonces ha habido tres reubicaciones”, denunció Bello.

Bello, señaló que, de acuerdo con la información que recibieron el 30 de noviembre, se mantienen reubicados 181 centros y explicó que estos cambios de dirección datan del pasado 15 de octubre, cuando se llevó a cabo la elección de gobernadores, recoge Efecto Cocuyo.

Por su parte, el representante de Copei ante el CNE, Aníbal Sánchez, maneja la cifra de 172 centros reubicados. “Los últimos cambios, que obedecieron a problemas de seguridad y fueron hechos de forma atropellada, quedaron revertidos”, aseguró. Sin embargo, instó a los votantes a confirmar la dirección de sus centros de votación en el sitio web del CNE en el módulo de consulta de datos.

A través de su cuenta en Twitter, la rectora Tania D’Amelio instó a los electores “a consultar su centro de votación a través de la página http://www.cne.gob.ve; llamando al 0800-8683667 o enviando un mensaje de texto con su número de cédula de identidad (sin puntos) al número 2637″.

vaya al foro

Etiquetas: centros reubicados | CNE | municipales 2017 | Tania D'Amelio