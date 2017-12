“Chúo” Torrealba: Tenemos una suerte de “oposición for export”

ND / 14 nov 2017.- El ex secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, criticó que dirigentes de la oposición se unan para eventos internacionales, como la entrega del premio Sájarov, y no lo hagan aquí en Venezuela, lo que a su juicio los deja con tan solo una “imagen de exportación”.

“Tenemos eventos fuera del país que dan una impresión, una imagen de lo que estaría ocurriendo en Venezuela; por cierto diferente, distinta a la que conocemos los venezolanos que estamos acá luchando con nuestra cotidianidad”, dijo en su programa La Fuerza es la Unión, que transmite RCR, al tiempo que recordó que ayer hubo una ceremonia en el Parlamento Europeo donde representantes de la oposición recibieron el premio Sájarov a la libertad de conciencia.

Y siguió: ” No dejo de confesarles, no dejo de compartir con ustedes la inquietud que me da como venezolano el ver allí a la señora Patricia Ceballos, al señor Antonio Ledezma, al señor Julio Borges hablando de la lucha de los venezolanos por la democracia, por la libertad, etc, etc., cuando nosotros aquí en Venezuela sabemos que quieres están allí representan fuerzas que les cuesta un puyero sentarse a tomarse un café juntos, que les cuesta muchísimo hablarse para pedirse la hora. Entonces uno ve las fotos de estas personas levantando el reconocimiento otorgado a la lucha del pueblo venezolano por la democracia, por la libertad y uno dice: caramba, que bueno sería que aquí en Venezuela estuvieran tan unidos como se ven en esas fotos en el exterior”.

Torrealba precisó que “la impresión que deja es eso, una suerte de ‘oposición for export’, oposición para la exportación, para el consumo de esa imagen de exportación y no para la lucha concreta de nuestro país”.

Y destacó que mientras el país tiene esa especie de “oposición for export”, la sociedad civil venezolana está luchando “en muy duras condiciones” por la población, por la calidad de vida.

