“Chúo” Torrealba: El diálogo no se debe transformar en un circo

ND / 15 nov 2017.- El ex secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, precisó este viernes que los venezolanos deben exigirle compromiso al Gobierno y seriedad a la oposición con el proceso de diálogo, para que no se convierta en una “estafa más” a la buena fe de los venezolanos.

“La negociación y el diálogo como racionalidad nosotros como ciudadanos los respaldamos, porque es eso o la violencia. Pero lo que no podemos respaldar es que ese proceso de negociación se transforme en una mascarada, en un circo, en una cosas sin resultados, en una cosa que se transforme al final en una burla para los venezolanos que están urgidos de solución”, manifestó en su programa La Fuerza es la Unión, que transmite RCR.

Torrealba destacó que “el tablero de la negociación política es un tablero que hay que transitar, junto con la lucha social, junto con la lucha de calle, junto con la lucha institucional, junto con la lucha internacional”.

En ese sentido, dijo que es necesario que la ciudadanía confronte al Gobierno. “El Gobierno tiene demasiado tiempo mintiendo, incumpliendo. Y lo sigue haciendo porque no paga ningún costo”, sostuvo.

Finalmente destacó que “el papel principal de la ciudadanía es confrontar al Gobierno y exigirle que cumpla. Ahora, también tenemos que exigirle a la oposición que transite ese proceso con seriedad, que no esté con un pie adentro y con un pie afuera, que no esté iniciando el proceso de negociación diciendo a cada rato: ah bueno, es que me voy a parar y me voy a ir, porque así no se construye nada (…) Esto que está ocurriendo hoy en República Dominicana debe ser visto con cuidado, con cautela e incluso con justificado escepticismo, pero tiene que ser visto también con la firme decisión de enfrentar al Gobierno y exigirle seriedad a la oposición y que no sea un amago más, que no sea una estafa más a la buena fe del pueblo venezolano”, puntualizó.

Etiquetas: diálogo | República Dominicana