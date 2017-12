Carlos Raúl Hernández: En el juego político el chavismo es monstruoso y la oposición es incompetente

ND / 12 dic 2017.- El analista político Carlos Raúl Hernández explicó este martes que la oposición ha demostrado su “incompetencia política” en los últimos dos años, y por el contrario, el Gobierno Nacional ha demostrado tener grandes habilidades políticas, las mismas que le han permitido hacerse con victorias políticas consecutivas, mantenerse en el poder y quebrar a la Mesa de la Unidad Democrática.

“Una vez que la oposición en 2016 y 2017 demuestra básica incompetencia para enfrentar un problema política complejo, la gente comienza a pensar en términos pragmáticos, yo necesito el Clap, necesito vincularme a los que están demostrando ser ganadores, y eso produce naturalmente un fortalecimiento relativo del gobierno”, explicó.

Y al oficialismo también le tocó lo suyo. “El gobierno tiene una enorme habilidad política, realmente monstruosa, pero no conozco realmente en la historia de América Latina un gobierno más incompetente que el que tenemos hoy en Venezuela, un gobierno que se hace con victorias políticas consecutivas pero es incapaz de enderezar la marcha de la economía, de hacer que produzca como está produciendo el resto del continente”.

Sobre las elecciones municipales y la contundente victoria del Partido Socialista Unido de Venezuela sobre los demás, indicó que “esos resultados no se parecen al país que tenemos actualmente”.

“El gobierno tiene 80% de rechazo y ese rechazo hubo momentos en el que fue muy álgido, muy virulento en las calles. El punto está en que este es el cuarto capítulo de una telenovela que comenzó desgraciadamente en los primeros días de 2016 que se llama Maduro vete ya”, señaló.

Desde Primera Página por Globovisión, el analista político apuntó su reseña. “Primer capítulo, vamos a un referendo revocatorio para salir ya de Maduro y ponemos de soslayo las elecciones de gobernadores, resultado primera catástrofe; segundo capítulo, vamos a unas elecciones generales, no nos importan las elecciones de gobernadores, segunda catástrofe”.

“Luego la oposición desarmada, debilitada, con un profundo desencanto en la gente que los siguió, que creyó en ellos, llama a una elecciones a gobernadores donde se pierde por ese grado de desánimo y porque en muchos casos los candidatos no supieron lo elemental, que era cuidar los votos”.

Y así continuó: “Esto último, en este grado mortal de la desmoralización, vamos a una elección de Alcaldes a la que ni siquiera vamos, algo que es tremendamente grave”.

Sobre los resultados de este domingo dijo que habría que “examinar” muy bien esos números. “No me voy a adelantar a decir que son falsos o no, pero hay que examinarlos con cuidado porque no hay manera en la página del CNE de comprobarlo”.

Etiquetas: Carlos Raúl Hernández | Elecciones municipales 2017