Avanzada Progresista le llega a los ni-ni, dice Carlos Melo

ND / 14 dic 2017.- Carlos Melo, coordinador electoral de Avanzada Progresista, aseguró el jueves que la oposición no obtuvo ningún logro al no participar en las elecciones municipales.

urante Entrevista Venevisión, habló sobre los resultados logrados por su partido: “No nos fue bien, obvio que al partido no le fue bien. Nosotros con nuestra tarjeta respaldamos a los 26 opositores (que ganaron), nuestra tarjeta tiene un aporte en votos, sacamos 338 mil, 340 mil votos en todo el país (…) Hicimos un esfuerzo de crecimiento importante. Este partido nace ahora en la validación del mes de marzo (…) No fue todo lo satisfactorio (…) pero este partido le llega a un sector importante de la población, a un sector que a lo mejor no está ni con la oposición ni con el Gobierno”.

Por otra parte, cuestionó que algunos partidos de oposición no participaran: “Pareciera mentira, la oposición cometió el mismo error de los años 2004 y 2005, en el 2004 entregamos casi todas las alcaldías, en el 2005 enregamos casi todo el Parlamento. Del 15 de octubre al 10 de diciembre, gracias a Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, 2.500.000 dejaron de votar. ¿Qué sentido tiene que hayamos entregado esa cantidad alcaldías? ¿Cuál es el logro? ¿Cuál es la victoria para Florido, para Guanipa, para Henri Ramos Allup? Ahí hay una derrota, sencillamente. Yo creo que eso hay que volverlo a discutir, eso hay que revisarlo y en el tema electoral, en el tema presidencial, hay que buscar a un candidato de consenso ya”.

