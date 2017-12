Capriles a Lorenzo Mendoza: Tenga cuidado con quienes lo están asomando como candidato

ND / 11 dic 2017.- El exgobernador Henrique Capriles le “recomendó” al presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, que “tenga cuidado” con las intensiones de los que lo están “asomando” como posible candidato presidencial para 2018.“Le digo a Lorenzo Mendoza: ojalá aquí hubiese un ‘outsaider’ (…) Yo soy de los que he dicho que el ‘outsider’ es una opción en un proceso electoral de primarias. Visto el panorama ojalá que haya gente no vinculada a la política que dé un paso al frente”, dijo.

Pero también le indicó: “Tenga cuidado porque si lo van asomando no es con buenas intenciones, se lo digo yo”.

La semana pasada, Avanzada Progresista le dio la bienvenida a Lorenzo Mendoza como posible candidato presidencial. Así lo señala un comunicado firmado por Henri Falcón, presidente de esa tolda política.

Además, este mismo lunes, el exrector del CNE y dirigente de AP, Eduardo Semtei, dijo que el país necesita un “mesías” como Lorenzo Mendoza para afrontar las elecciones presidenciales de 2018.

