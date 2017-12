Capriles a Lorenzo Mendoza: No es igual dirigir un país que dirigir una empresa

ND / 12 nov 2017.- El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, precisó este martes ante los rumores de una posible candidatura de Lorenzo Mendoza, tema que no ha sido confirmado o negado por el empresario, que es perfectamente válido que pueda presentar su nombre si tiene vocación de trabajar por el país.“Es absolutamente válido que esta situación de crisis que alguien que tenga vocación por el país pueda presentar su nombre. Pero hay que saber que no es igual dirigir un país que dirigir una empresa”, dijo en entrevista con Shirley Varnagy por Circuito Onda.

Mendoza no ha aparecido en los medios para hablar de una posible candidatura. Fue el dirigente de Avanzada Progresista, Henri Falcón, quien le dio la bienvenida al empresario a la política.

“Le doy la bienvenida a Lorenzo Mendoza a esta dura lucha política, que culminará en 2018, cuando los venezolanos con el voto por fin saquemos de Miraflores a esta pesadilla que gobierna el país”, escribió la semana pasada en Twitter.

Ayer Capriles advirtió al dueño de Empresas Polar sobre quienes lo están asomando como candidato. “Tenga cuidado porque si lo van asomando no es con buenas intenciones, se lo digo yo”, comentó en su programa transmitido vía Periscope.

