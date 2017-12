Capriles: Cada día estamos más cerca de un cambio definitivo

ND / 12 nov 2017.- El exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, aseguró este martes que Venezuela está “más cerca” de conseguir un cambio definitivo que permita enfrentar la crisis que actualmente atraviesa.

“Esto ha sido largo, doloroso, muy doloroso, pero estoy convencido que estamos, a pesar de que sentimos que es todo lo contrario, cada día más cerca de que este país pueda tener un cambio definitivo que nos permita tener el país que nosotros queremos”, manifestó en el programa de Shirley Varnagy transmitido por el Circuito Onda.

Capriles dijo que cerró el ciclo como Gobernador de Miranda pero dejó abierta la posibilidad de una candidatura presidencial. “Nunca he estado obsesionado con ninguna posición o ningún cargo (…) Creo que tengo una deuda allí. Al final esa es una decisión que va a tomar la propia gente. Porque si en algo creo que hemos podido avanzar es que ahora hemos asumido las primarias como se hacen en otros países. Efectivamente para elegir un candidato presidencial tenemos que pasar por un proceso de primarias. Que yo tenga la intención, la tengo, ahora la decisión no es mía, sin duda alguna va a ser de la propia gente”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que “la vocación de servicio no va atada a un cargo. Mi vocación de vida es servir a los demás, con cargo o sin cargo, o sea no se necesita el cargo para poder ser puente entre el problema de una persona y la solución”, señaló.

“Maduro es un error en la historia de nuestro país”

Por otro lado, aseveró que el Gobierno quiere “caerse a coba” creyendo que fue el gran ganador de este 2017, políticamente hablando.

“Creo que este Gobierno es especialista en caerse a mentiras. Yo no creo que Maduro sea un ganador, yo creo que Maduro es un gran perdedor, es un error en la historia de nuestro país”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que la oposición no ha podido lograr el cambio porque sus métodos son democráticos “y estamos viviendo un tiempo que no es de democracia, eso no quiere decir que cambiemos los métodos democráticos por métodos no democráticos, no estoy diciendo eso, porque somos demócratas, sería la negación de lo que somos. El gran reto que tenemos es ganar democráticamente un Gobierno que no lo es, esa es la dificultad que nosotros tenemos, que no la elegimos, nos tocó”, puntualizó.

Abstención

A su vez acotó que hoy la política en el país está en crisis. “Si la gente no ve respuesta en la política, la gente se aleja de la política. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Hay pérdida de fe, el tema de la abstención para mí es altamente preocupante, porque significa una pérdida de fe en el voto”, mencionó.

“Los principales partidos políticos decidieron no participar en el proceso del domingo, por todo lo que ha sido la degeneración del sistema electoral. Ahora, nadie llamó abiertamente a la abstención. Habían candidatos no apoyados por los principales partidos, ¿qué pasó?, que la gente no salió a votar. Que el Gobierno infle el resultado, ese es otro debate, pero que la gente no haya salido a votar por ni por un partido ni por el otro para mí es algo sumamente preocupante, porque habla de una pérdida de fe del venezolano, que tiene cultura del voto”, enfatizó.

Y remató: “Yo no celebro la abstención, para nada. La abstención más bien tenemos que preocuparnos de ella. Ahora, ¿cómo puede cambiar el tema de la abstención?, si cambia el sistema electoral en nuestro país”.

vaya al foro

Etiquetas: Capriles