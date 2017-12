Cabello: Permisos de los niños que viajarían a Perú eran falsos

ND / 20 dic 2017.- El constituyente Diosdado Cabello aseguró la noche de este miércoles que los permisos de los niños que viajarían a Perú el pasado viernes con ayuda de la ONG Unión Venezolana en Perú, eran falsos. “Les voy a contar esa historia. A mí me llama una persona que trabaja en el aeropuerto (de Maiquetía) y me dice que hay una gente con vuelo chárter para llevarse a 130 niños de Venezuela, yo mando a parar ese vuelo. Llamo al vicepresidente (Tarek El Aissami), él llama al Fiscal y se manda una investigación. Resultados: los permisos eran ilegales, falsos, chimbos”, explicó Cabello en su programa Con El Mazo Dando.

Aseguró que la ONG Unión Venezolana en Perú, quienes organizaban este viaje, buscaba “reeditar aquella vieja cosa que hicieron en Cuba, Operación Peter Pan, donde sacaron más de 14 mil niños de Cuba en ese momento para convertirlos en futuros grupos de choque”.

Indicó que gracias a la actuación inmediata del Ministerio Público se pudo evitar este viaje. Recalcó que hay personas detenidas por este caso y otros están siendo buscados. Además, aclaró que no se trataba de 130 niños sino de 400.

